Советник Путина считает, что это сторонники войны хотят сорвать принятие мирного соглашения.

Издание Bloomberg опубликовало стенограмму телефонного разговора советников российского диктатора Владимира Путина Кирилла Дмитриева и Юрия Ушакова, которые обсуждали, как с помощью спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа выдать российское "мирное соглашение" за американское. Дмитриев уже отреагировал в соцсети Х на публикацию издания.

В частности, он написал, что это "фейк" и добавил, что якобы это направлено на то, чтобы сорвать "мирное соглашение".

"Фейк. Чем ближе мы подходим к миру, тем отчаяннее становятся сторонники войны", - написал он.

Кроме этого сообщения, Дмитриев также отметил, что война приносит прибыль, поэтому те, кто на ней зарабатывают и осуществляют атаки против "мирного плана".

"Те, кто зарабатывает на войне, и "глубинное государство" направляют огромные бюджеты на атаки против мирного плана и дискредитацию тех, кто хочет мира - потому что война приносит прибыль. Люди мира не имеют ни PR-машины, ни медиабюджета - поэтому медийные нарративы склоняются на сторону тех, кто хочет войны. Впрочем, правда победит, и мир все же будет установлен", - добавил в новом сообщении советник Путина.

"Мирный план" США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, где он представит мирный план. Трамп выразил надежду, что работа над ним будет вскоре завершена. Президент США не исключил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, когда соглашение о прекращении войны в Украине будет окончательным или же будет находиться на финальной стадии.

Также мы писали, что журналисты The Guardian проанализировали "мирный план" США и заметили, что в тексте есть русизмы. В частности, в третьем пункте в нескольких местах формулировки кажутся странными для английского языка, но традиционными для русского. В Белом доме подтвердили, что посланник российского президента Кирилл Дмитриев разрабатывал предложение вместе со специальным представителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

