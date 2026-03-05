В ОАЭ в настоящее время развернуты две батареи этой системы.

Южнокорейская система противоракетной обороны Cheongung-II, стоящая на вооружении Объединенных Арабских Эмиратов, перехватила иранскую баллистическую ракету.

Военный портал "Милитарный" пишет о том, что перехват ракеты комплексом Cheongung-II стал первым боевым применением южнокорейской системы противовоздушной обороны за рубежом.

В ОАЭ в настоящее время развернуты две батареи этой системы. Однако 5 марта власти ОАЭ обратились к южнокорейской стороне с просьбой осуществить досрочную поставку остальных комплексов в рамках заключенного контракта.

Речь идет о контракте, заключенном в январе 2022 года между Минобороны ОАЭ и оборонными компаниями Южной Кореи LIG Nex1, Hanwha Systems и Hanwha Aerospace на приобретение десяти батарей Cheongung-II.

В 2024 году Саудовская Аравия также заказала у Южной Кореи зенитно-ракетные комплексы Cheongung-II.

Комплексы Cheongung-II – что о них известно

Комплексы предназначены для защиты от самолетов, крылатых и баллистических ракет. Одна батарея состоит из четырех пусковых установок, радара и центра управления боем.

Cheongung-II был разработан при технической поддержке российского конструкторского бюро "Алмаз-Антей" с участием компаний Samsung Thales, LIG Nex1 и Doosan DST. По заявлениям разработчиков, новая версия южнокорейского ЗРК оснащена более быстрыми и дальнобойными ракетами. В компании LIG Nex1 отмечают, что поражение цели происходит методом прямого попадания, а во время испытаний комплекс продемонстрировал стопроцентную точность.

Как Украина может усилить ПВО на Ближнем Востоке

Напомним, что Украина получила запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "Шахедов" в регионе. По словам Владимира Зеленского, он поручил обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность. Он подчеркнул, что Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей.

