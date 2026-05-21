Зеленский рассказал, на каком этапе создание украинской антибаллистики

Украина уже предприняла решительные шаги по созданию собственных средств ПВО для сбивания вражеских баллистических ракет, сообщил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока отечественных эффективных средств противодействия российской баллистике нет. Об этом он сообщил во время встречи с украинскими учеными.

"Мы очень хотим нашу ПВО. У нас есть много разных направлений, которые обсуждаются, и очень успешных, и которые могут уничтожать дроны, и реактивные дроны, и обычные дроны, и дальнобойное оружие и т. д. А антибаллистики пока нет. Ищем. Готовы, не знаю, памятники, монументы в каждом месте поставить человеку, который покажет нам нашу современную антибаллистику. Но у нас есть сильные наши первые шаги. Мы над этим работаем каждый день", – подчеркнул Зеленский.

Как подчеркнул глава государства, в отношении создания отечественных средств противодействия российским баллистическим ракетам существует большой спрос.

В то же время, сообщил он, наибольшие средства в развитие технологий вкладывает государство, а не бизнес. Речь идет о сумме в размере около 40-60 млрд долларов в год.

Противодействие баллистической угрозе

Как сообщал УНИАН, компания Fire Point ведет переговоры с европейскими компаниями о запуске новой системы ПВО к следующему году, в частности, с целью создания эффективной системы противодействия баллистической угрозе. Речь идет о недорогой альтернативе американской системе Patriot.

Ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко отметил, что для полноценной реализации планов ракетной программы требуются значительные средства.

