Зеленский рассказал, на каком этапе создание украинской антибаллистики

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока отечественных эффективных средств противодействия российской баллистике нет. Об этом он сообщил во время встречи с украинскими учеными.
"Мы очень хотим нашу ПВО. У нас есть много разных направлений, которые обсуждаются, и очень успешных, и которые могут уничтожать дроны, и реактивные дроны, и обычные дроны, и дальнобойное оружие и т. д. А антибаллистики пока нет. Ищем. Готовы, не знаю, памятники, монументы в каждом месте поставить человеку, который покажет нам нашу современную антибаллистику. Но у нас есть сильные наши первые шаги. Мы над этим работаем каждый день", – подчеркнул Зеленский.
Как подчеркнул глава государства, в отношении создания отечественных средств противодействия российским баллистическим ракетам существует большой спрос.
В то же время, сообщил он, наибольшие средства в развитие технологий вкладывает государство, а не бизнес. Речь идет о сумме в размере около 40-60 млрд долларов в год.
Противодействие баллистической угрозе
Как сообщал УНИАН, компания Fire Point ведет переговоры с европейскими компаниями о запуске новой системы ПВО к следующему году, в частности, с целью создания эффективной системы противодействия баллистической угрозе. Речь идет о недорогой альтернативе американской системе Patriot.
Ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко отметил, что для полноценной реализации планов ракетной программы требуются значительные средства.