После отражения российских атак комплексы ПВО в Украине полупустые, - Игнат

Вопрос пополнения запасов ракет-перехватчиков для средств ПВО всегда остается весьма актуальным.

Украина регулярно информирует международных партнеров о том, что ракет для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) не хватает. Украинские комплексы после каждой массированной российской атаки постоянно нуждаются в пополнении ракетами-перехватчиками и антибаллистической техникой.

Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире телеканала Новини.LIVE.

"Мы просили закрыть небо самолетами еще в 2022 году и предоставить нам системы, потому что понимали, что будет непросто противостоять той российской армаде, их огромным мощностям. Сначала мы получили системы NASAMS, затем Iris-T, потом уже появились F-16… Затем это наращивалось. У нас есть целые батареи, дивизионы. Самолетов становится больше, но вопрос ракет не снимается", – сообщил Игнат.

По его словам, вопрос ракет-перехватчиков для ПВО всегда был острым.

"Каждый год мы говорим, что нам не хватает ракет. Потому что каждый год они атакуют нас сотнями и сотнями", – добавил Игнат.

Он сообщил, что прошлой зимой Россия запустила 720 ракет против Украины. Поэтому Воздушным силам требуется все больше средств защиты от вражеских ракет.

"Были бы ракеты (перехватчики), мы могли бы все. Мы могли бы маневрировать, мы могли бы воевать бесконечно, как говорится. Хотелось бы не бесконечно… Но нам нужно чем-то защищаться. Поэтому те месседжи, о которых мы говорили, что действительно – проблематика ракет есть, коммуникация с партнерами ведется", – сказал Игнат.

В частности, говорит он, украинское военно-политическое руководство постоянно находится на связи с партнерами в рамках формата "Рамштайн" и в различных других закрытых переговорных группах по вопросу предоставления Украине хотя бы какого-то количества ракет-перехватчиков для ПВО.

"Вот мы отразили атаку, все – комплексы стоят полупустые. Нам нужно чем-то пополнить, потому что следующая атака может привести к потере того или иного объекта, к попаданию ракет в дома и т.д. Этот вопрос не закрывается. Он постоянный", – сказал Игнат.

Масштабная атака РФ 13-14 мая

Как сообщал УНИАН, 13-14 мая Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по Украине. По данным президента Владимира Зеленского, враг запустил по регионам более 1560 дронов и 56 ракет.

Игнат предупреждал, что после массированного обстрела 14 мая вероятность повторных ракетных атак России по Украине остается высокой.

