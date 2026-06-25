Китай расширяет морскую юрисдикцию к востоку от Тайваня, – CNN

Пекин усиливает своё присутствие в Южно-Китайском море, в частности в районе отмели Скарборо, расположенной в пределах исключительной экономической зоны Филиппин.

Китайские правительственные корабли провели серию беспрецедентных правоохранительных и исследовательских маневров в Тихом океане на значительном расстоянии от материковой части страны.

Как сообщает телеканал CNN, гражданские суда Агентства морской безопасности Китая (MSA) впервые прошли через стратегический пролив Баши и приступили к картографированию чрезвычайно уязвимого морского дна к востоку от Тайваня.

Международные аналитики классифицируют такие действия как классическую тактику "нарезки салями", когда государство предпринимает небольшие шаги, значительно не доходя до порога прямого военного столкновения, чтобы постепенно утвердить свой де-факто контроль над спорными районами. Наблюдатели отмечают, что этот шквал морских маневров произошел сразу после визита президента США Дональда Трампа в Пекин, во время которого китайский лидер Си Цзиньпин ясно дал понять, что тайваньский вопрос остается самой серьезной проблемой в двусторонних отношениях.

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Директор проекта SeaLight Стэнфордского университета Рэй Пауэлл назвал нынешний выход Китая за пределы так называемой "Первой островной цепи" существенным прорывом. По его оценке, Пекин пытается в одностороннем порядке создать новые факты на воде и заявить о своей юрисдикции над этим регионом, называя воды к востоку от Тайваня своими "прибрежными водами".

Президент Тайваня Лай Цзинь-де официально заявил, что истинной целью таких действий является экспансия и попытка создать ложное впечатление, будто КНР обладает суверенными правами над самоуправляемым островом. Бывший директор Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США Карл Шустер подчеркнул, что использование невоенных судов MSA представляет собой долгосрочную угрозу для статус-кво, поскольку Пекин пытается утвердить себя в качестве легитимной морской полиции на подступах к Тайваню.

Помимо политического давления, картографическая миссия имеет явное военное значение, ведь подробные данные о рельефе дна улучшат способность подводных лодок ВМС КНР действовать в этих водах и обнаруживать подводные коммуникационные кабели.

Энергетическая угроза для Тайбэя и реакция мирового сообщества

Военные эксперты предполагают, что следующим этапом китайской стратегии "удавки" может стать принудительная остановка коммерческих судов или досмотр транспорта, следующего в направлении Тайваня. Подобные действия, особенно направленные против танкеров со сжиженным природным газом (СПГ), станут зловещим сигналом для Тайбэя, который почти полностью зависит от импорта энергоносителей и может оказаться в условиях искусственной топливной блокады.

Действия Китая уже вызвали резкую критику в мире. Представители Госдепартамента США назвали поведение Пекина глубоко дестабилизирующим, а Великобритания, Франция и Германия выступили с редким совместным заявлением своих дипломатических миссий в Тайбэе, выразив обеспокоенность угрозой свободе международного судоходства.

Параллельно с этим Пекин усиливает свое присутствие в Южно-Китайском море, в частности вокруг отмели Скарборо, расположенной в пределах исключительной экономической зоны Филиппин.

Появление китайских плавучих исследовательских сооружений в лагуне отмели вызвало протесты в Маниле. Министр обороны Филиппин Гилберт Теодоро выразил недоверие заявлениям КНР о чисто научном характере миссии, напомнив, что ранее Пекин уже превращал аналогичные атоллы в полноценные военные базы. В ответ на рост угрозы в "серой зоне" посольство США в Маниле объявило о передаче Филиппинам четырех морских беспилотников стоимостью 13 миллионов долларов для эффективного мониторинга и защиты суверенных вод.

Китай – последние события

Напомним, Пекин расширяет логистическую инфраструктуру для приема российского топлива и готовит к запуску второй импортный терминал, который будет специализироваться на обработке грузов сжиженного природного газа из подсанкционного проекта "Арктик СПГ-2". Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, действующий маршрут поставок, который ранее замыкался лишь на одном объекте, будет расширен к октябрю.

Недавно китайское государственное телевидение CCTV обнародовало видеоматериалы испытаний гиперзвукового ракетного комплекса DF-17, зафиксированные в ходе двух отдельных учений с проведением боевых стрельб. В репортаже впервые публично продемонстрировали пусковую установку системы Dongfeng-17, процесс её вертикального старта, а также совместные маневры нескольких родов войск Народно-освободительной армии Китая, которые проходили на специализированном полигоне ракетных сил в пустыне Гоби.

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