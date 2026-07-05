Однако дата проведения и численность военнослужащих, которые примут участие в учениях, не разглашаются.

В этом месяце Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения в Желтом море, а затем – совместное морское патрулирование в Тихом океане.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Китая, передает Bloomberg. Китайское министерство сообщило, что учения под названием "Совместное море-2026" пройдут в акватории и воздушном пространстве недалеко от города Циндао.

По завершении этих учений военные обеих стран проведут совместное морское патрулирование в Тихом океане.

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Издание напомнило, что "Совместное море-2016" является частью сотрудничества между вооруженными силами Китая и РФ.

Минобороны Китая отметило, что военные учения направлены на "реагирование на вызовы в сфере безопасности и содействие поддержанию регионального мира и стабильности".

При этом министерство не назвало точных сроков проведения учений и количества задействованных военнослужащих и техники.

Сотрудничество Китая и РФ

Как сообщал ранее УНИАН, в конце 2025 года Китай тайно обучал 200 российских военных для войны против Украины. Часть из них после учений вернулась к участию в войне против Украины.

Тренировки касались использования беспилотников, радиоэлектронной борьбы, авиации и действий бронепехоты. Учения были засекречены.

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