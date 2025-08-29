Разведывательные дроны Vector от компании Quantum Systems были одними из первых, которые передали Украине.

Большой спрос Украины на боевые дроны и ее технологическая гонка вооружений с РФ делают присутствие компаний на этом рынке очень важным. Поэтому немецкий завод Quantum Systems наращивает производство в Украине и усиливает сотрудничество со своими предприятиями в Германии. Об этом пишет Politico.

"Мы, безусловно, являемся примером того, как это делать, и мы все являемся примером для обеих сторон, потому что, пока все начинают говорить о совместных предприятиях, о возможности производить здесь и там, мы делаем это уже годами", - заверил управляющий директор Quantum Systems Ukraine Александр Бережной.

В Politico напомнили, что разведывательные дроны Vector от Quantum были одними из первых, которые передали Украине гуманитарной помощью в первые недели полномасштабной войны РФ.

В течение следующих трех лет Quantum Systems открыла свои заводы по всей Украине в дополнение к существующим производственным и поставочным линиям в Германии, США и Австралии.

В Politico отметили, что присутствие компаний в Украине является жизненно важным для любого производителя боевых дронов.

"Все развитие дроновой отрасли происходит именно на Донбассе, а не в Кремниевой долине", - подчеркнул Матиас Лена, директор Quantum по развитию бизнеса и связям с правительством.

Несмотря на то, что НАТО помогает устанавливать стандарты для военного снаряжения, быстрое развитие требует полевых испытаний в условиях войны в Украине. Одним из таких примеров является обновленный разведывательный дрон Vector от Quantum Systems, который не только видит, но и слышит противника благодаря акустическому датчику WASP, который был представлен на выставке на этой неделе.

"Датчик позволяет пилотам дронов обнаруживать артиллерию и другое оружие на большом расстоянии по звуку, который они издают. Сейчас мы тестируем его вместе с командой ракетных войск и артиллерии, чтобы определить дальность, точность и технические характеристики... мы проведем функциональные испытания, чтобы получить разрешение на использование этого оружия Вооруженными силами Украины с этими обновлениями", - подчеркнул Бережной.

В Politico добавили, что сейчас Quantum Systems смогла увеличить производство с 40 до 80 дронов в месяц на своих секретных объектах по всей Украине, а ее немецкие заводы производят 120 БпЛА в месяц.

"Немецкая инженерия является точной, но иногда она ищет решения, которые требуют больше времени, потому что в Германии мы имеем время, но я думаю, что сочетание ощущения срочности здесь, развития в Украине с немецким инженерным совершенством, здесь сочетается идеально", - подытожил Матиас Лена.

Ранее главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, как Украина изготавливает дроны для ежедневных ударов по РФ. По его словам, сейчас отработано производство дрона "Лютый", поэтому таких беспилотников будет становиться все больше.

"И в руководстве компании Fire Point заявили, что производят в сутки около сотни этих FР-1, это 3000 дронов в месяц. Причем их цена объявлена около 70 000 долларов. Речь идет о 3 000 таких дронов. И это только FP-1. А еще есть "Лютый", есть еще "Бобры", есть еще "Мороки", то есть есть еще другие дальнобойные дроны. Для понимания, это цифры, которые объективно касаются того, что производит РФ", - пояснил Катков.

В то же время аналитики считают, что тотальная ставка на дроны является опасной ошибкой. Эксперты рассказали, что глядя на украинское поле боя, где тотально доминируют беспилотники, на Западе укрепилось мнение, что предыдущие военные доктрины, которые полагаются на танки и артиллерию, устарели.

"Они не являются заменой ваших высококачественных систем оружия. Они все больше нужны для того, чтобы ваши высокотехнологичные системы оружия достигли цели", - подчеркнул старший научный сотрудник института Джастин Бронк.

