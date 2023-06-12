В Украине сбили иранский беспилотник, в котором обнаружили китайскую запчасть, созданную в январе 2023 года.

В одном из сбитых в апреле в Украине иранских дронов-камикадзе обнаружили деталь, которая, по-видимому, была изготовлена в Китае в январе 2023 года. Это доказывает, что Пекин помогает Тегерану с программой беспилотников.

Издание The Wall Street Journal пишет, что когда этой весной западные исследователи изучали иранский беспилотник, сбитый над Украиной, они сказали, что сделали важное открытие: в этом году была изготовлена одна из деталей китайского производства.

Разоблачение показывает, что Китай продолжает поставлять Ирану строительные блоки для своей программы беспилотных летательных аппаратов, несмотря на растущее давление со стороны США с целью перекрыть глобальную цепочку поставок. И это демонстрирует, как быстро Иран может помочь России в ее войне против Украины, ему требуется всего три месяца, чтобы произвести и поставить Москве оружие, которое терроризирует гражданское население Украины.

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Следователи заявили, что иранский беспилотник, сбитый украинскими войсками в апреле, содержал преобразователь напряжения, который, по-видимому, был произведен в Китае в середине января. Это первый случай, когда деталь, изготовленная в 2023 году, была обнаружена в беспилотниках исследователями из Conflict Armament Research, британской группы, которая отслеживает глобальные цепочки поставок оружия.

Это открытие показывает, насколько быстро Иран может создавать и поставлять беспилотники в Россию. Китайская часть была изготовлена в январе, отправлена в Иран, установлена, затем отправлена в Россию и использована против Украины в апреле.

Война на Украине создала нагрузку на глобальные поставки оружия. США и их союзники, поддерживающие Украину, изо всех сил пытались обеспечить Киев огромным запасом военной огневой мощи, которая необходима ему для борьбы с российскими войсками.

В 2022 году Россия обратилась к Ирану, чтобы удовлетворить свои потребности в оружии для войны против Украины, и использование ею иранских беспилотников является наиболее далеко идущим примером углубления военного сотрудничества между двумя странами. По данным украинских военных, Россия запустила более 700 беспилотников для поражения электростанций, городов и военных объектов.

Хотя Украина заявляет, что ей удалось в значительной степени нейтрализовать угрозу беспилотников, постоянное использование дронов создает нагрузку на противовоздушную оборону страны.

В прошлом месяце администрация Байдена заявила, что Россия исчерпала свои запасы иранских беспилотников и что Москва попросила Тегеран прислать еще. На прошлой неделе Белый дом заявил, что Иран недавно отправил в Россию сотни беспилотников на кораблях, следующих через Каспийское море.

Обнаружение китайской запчасти 2023 года проливает свет на проблемы, с которыми сталкиваются США и их союзники, пытаясь остановить поток деталей со всего мира на иранские заводы по производству беспилотных летательных аппаратов. Китайская запчасть 2023 года, обнаруженная группой в практически неповрежденном V-образном беспилотнике, известном как Shahed-136, находилась в навигационной системе.

Глобальные санкции, призванные остановить поток запчастей в Иран, оказали скромное влияние. И нацеливание на такие вещи, как преобразователи напряжения, которые широко используются в коммерческой электронике, является сложной проблемой.

Согласно отчетам ООН, в которых задокументирована работа Тегерана по снабжению боевиков-хуситов в Йемене беспилотниками в последние годы, Китай и Гонконг уже давно используются в качестве центров распределения иранского производства беспилотников. Китайские компании также играют все более важную роль в оказании помощи Ирану, согласно некоммерческой организации Wisconsin Project on Nuclear Arms Control

Изучение беспилотника, сбитого над Украиной, выявило более явные признаки того, что он был произведен Ираном, сказал Дэмиен Сплитерс, заместитель директора по операциям Conflict Armament Research, изучавший это оружие в Украине в начале 2023 года. Дрон был оснащен двигателем иранского производства, произведенным компанией, неоднократно попадавшей под санкции США и их союзников.

Иранские дроны-камикадзе Shahed - запчасти со всего мира

30 октября 2022 года в одном из сбитых бепилотников обнаружили деталь украинского производства, но большая часть запчастей дрона была произведена в США.

2 июня 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил,что в БПЛА Shahed нашли запчасти из стран, которые являются партнерами Украины.

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