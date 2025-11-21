Во время вражеских атак Украина использует такую систему, как "спуфинг".

Ракета "Кинжал" является одной из самых современных единиц российского оружия. Несмотря на то, что Украина достигла определенного успеха в их сбивании с помощью системы Patriot, последние модификации помогли "Кинжалам" избежать перехвата. Об этом пишет Forbes.

В частности военные чиновники, которые общались с FT, сообщили, что уровень перехвата снизился с примерно 37% в августе до примерно 6% в сентябре.

"Теоретически это оставляет гиперзвуковым ракетам открытую цель. Но вместо того, чтобы попасть в цель, "Кинжалы" в последнее время падают со скоростью более 5 Мах и разбиваются в пустых полях", - отмечают в материале.

В то же время в украинском подразделении "Ночная стража" говорят, что их системы электронной войны "Лима" сбивают "Кинжалы" с курса, используя технику, которую еще называют "спуфинг".

"Сейчас есть 21 перехваченная ракета "Кинжал", - сообщил для Forbes источник из "Ночной стражи", подчеркнув, что они ждут подтверждения еще двух, чтобы добавить их к счету.

Доказательство "спуфинга"

По информации производителей, "Кинжал" имеет "вероятную круговую погрешность" 10 метров, что говорит о том, что он должен попадать в цель с точностью до 10 метров в половине случаев.

"Украинские источники не публикуют информацию о местах падения ракет, но 10 ноября российский военный блогер опубликовал спутниковые снимки кратеров, оставленных недавними ударами "Кинжала", которые показывают промахи до 144 метров. Если целью является подземный бункер или подобный объект, это гарантирует промах и, очевидно, намного хуже, чем заявленная "Вероятная круговая погрешность" (CEP)", - добавляют в Forbes.

В то же время боеголовка "Кинжала" имеет 450 кг обычной взрывчатки, а также инерционную навигационную систему, однако даже при более коротком времени полета ракета требует чего-то большего, чтобы быть достаточно точным для поражения точечных целей.

"Этим "чем-то большим" является спутниковая навигация, использующая российскую спутниковую систему ГЛОНАСС, а не американскую GPS. И в отличие от ИНС, которую невозможно подделать, спутниковую навигацию можно запутать внешними сигналами", - подчеркнули в материале.

Такую уязвимость подтверждают изображения, предоставленные "Ночной стражей", на которых видно разбитый "Кинжал" в поле.

"Ракета упала без взрыва, что возможно только с помощью электронной войны", - говорят в подразделении.

Заглушение против скрытого "спуфинга"

Подавление довольно простое: нужно транслировать шум на частоте, которую используют спутники, заглушая их слабый, удаленный сигнал.

"Спуфинг является более коварным: вместо блокировки спутниковых сигналов, он посылает фальшивые данные, которые сбивают с толку приемник, заставляя его предоставлять неправильное местоположение. В отличие от глушения, когда спутниковая навигация перестает работать, жертва не знает, что на нее напали. Украина использует общенациональную систему под названием "Покрова" для спуфинга "Шахедов" с 2024 года, но система "Лима" от "Ночной стражи" представляется более совершенной", - объяснили в Forbes.

В свою очередь источник подразделения отметил:

"Мы создаем широкую зону блокировки навигации и передаем специфический сигнал в двоичном формате. В определенных режимах полета это вызывает серьезные аномалии в одном из каналов ракеты, заставляя автопилот пытаться стабилизировать полет, фактически игнорируя другие датчики".

Также "спуфинг" может сбить гражданские GPS-навигаторы с курса. Каждый, кто попытается воспользоваться спутниковой навигацией вблизи Кремля, окажется, что находится в нескольких километрах от него из-за этой системы, которая блокирует атаки дронов.

В частности судна в Черном море сообщали, что из-за российского "спуфинга" их местонахождение указывалось в аэропорту Геленджика, который находится в глубине суши.

Кроме того, военные системы могут обнаружить, что спутниковая навигация показывает ложные данные, однако они не могут идентифицировать проблему.

"В этот момент навигационная петля фактически "слепая", и нет ничего, что могло бы исправить ошибку", - добавляет источник из "Ночной стражи".

В свою очередь эксперт по электронной войне в Королевском объединенном институте обороны (RUSI) Томас Уитингтон отметил:

"Это захватывающе и действительно кажется правдоподобным".

В Forbes отмечают, что для своего фальшивого сигнала "Ночной дозор" использует цифровую версию патриотического украинского гимна.

"Зона поражения очень большая, и мы воздействуем на все ракеты, пролетающие через нее одновременно. Каждая ракета в зоне "предполагает", что сигнал касается ее, и реагирует соответственно", - добавил собеседник издания.

Поэтому в Forbes сделали вывод, что даже самые лучшие ракеты могут быть уничтожены благодаря современным технологиям:

"Сейчас "Кинжал", который Путин когда-то назвал "идеальным оружием", способным преодолеть все западные системы обороны, вероятно, будет продолжать врезаться в сельскохозяйственные угодья под звуки украинского гимна, что стоит много миллионов потерянных рублей. Разработчики ракет в других странах также могут принять это во внимание".

Современные технологии на войне в Украине - последние новости

Ранее Defence Express писал, что крылатая ракета Ruta получит боевой искусственный интеллект. По словам экспертов, благодаря этому запущенные крылатые ракеты от Destinus будут в воздухе обмениваться информацией и адаптироваться к новым условиям, координируя свои действия и "создавая тесно интегрированный и высокоэффективный разведывательно-ударный комплекс".

В то же время такую проверку объединения дальнобойного вооружения и боевого искусственного интеллекта планируется провести в 2026 году.

В свою очередь производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский считает, что Украине нужно развивать собственное производство оружия. Он отметил, что противник также улучшает свою систему противовоздушной обороны.

"Мы должны быть быстрее в масштабировании наших технологий и производственных процессов", - подчеркнул эксперт.

