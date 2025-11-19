Храпчинский отметил, что россияне модернизируют даже свои старые системы.

Украине нужно увеличивать объемы производства оружия и производить больше собственного вооружения, чтобы иметь возможность эффективнее наносить удары по территории России. Об этом заявил авиационный эксперт, производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире "КИЕВ24".

"Нам нужно увеличивать свои объемы производства и делать свое собственное оружие, которое будет способно наносить сложные удары по территории РФ. Это мы говорим и про ударные беспилотники, и про крылатые ракеты", - сказал он.

Храпчинский отметил, что у Украины уже есть некоторые виды вооружения, которые позволяют наносить удары по территории РФ. Тем не менее, он считает, что их нужно улучшать.

Видео дня

"Враг также улучшает свою систему противовоздушной обороны. Давайте посмотрим, как они существенно улучшили возможности Московской области касательно защиты своей территории", - добавил авиаэксперт.

Храпчинский подчеркнул, что россияне модернизируют даже старые системы, такие как "Панцирь". По его словам, они все еще могут быть эффективными, несмотря на возраст.

"Мы должны быть быстрее в масштабировании наших технологий и производственных процессов", - резюмировал эксперт.

Испания поможет Украине с дефицитными ракетами для ПВО - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Испания поможет усилить противовоздушную оборону Украины, передав нашей стране дефицитные ракеты к системам ПВО. Глава государства сказал, что особенно ощущается дефицит ракет для систем Patriot. Вместе с тем, по словам Зеленского, в новом оборонном пакете от Испании предусмотрены ракеты для ПВО.

Зеленский рассказал, что в рамках нового пакета Испания предоставит 40 ракет для систем ПВО IRIS-T. Он подчеркнул, что это существенно поможет Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: