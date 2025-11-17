Эксперт напомнил, что пока Rafale оснащаются ракетами MICA с максимальной дальностью всего 80 км.

Если Украина получит истребители Rafale, то наша страна по уровню вооружения сможет сравниться с Россией. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

Эксперт напомнил, что пока Rafale оснащаются ракетами MICA с максимальной дальностью всего 80 км. Для сравнения, у россиян большинство ракет воздушного боя имеют максимальную дальность 120 км, а также у врага есть ракеты Р-37М с заявленной дальностью 300 км, но россияне реально сбивали ими самолеты только за 200 км.

Тем не менее, Романенко отметил, что во Франции уже взяли на вооружение ракеты Meteor с дальностью 200 км. Он рассказал, что эти ракеты имеют не ракетный двигатель, а прямоточный, за счет чего у них резко увеличилась дальность.

Видео дня

"И это в первых вариантах. То есть, с таким двигателем возможно наращивание дальности", - добавил эксперт.

Также Романенко поделился, что российские Р-37М не являются ракетами воздушного боя. По его словам, они предназначены для того, чтобы застать врасплох, но ее наведение современный западный самолет может зафиксировать и включить бортовой комплекс защиты, чтобы избежать удара.

"Если мы получим "Рафали", то по мощности радара, в целом по вооружению, - мы станем с россиянами примерно одинаковыми. Они могут за 300 км обнаруживать большие цели, а наш истребитель типа "Грипен" и так же "Рафаль" имеют лучшие возможности, потому что у этих самолетов экранированные двигатели, а у россиян - нет. То есть, россияне могут их видеть где-то за 150 км, а мы такой российский истребитель сможем увидеть на расстоянии до 200 км", - резюмировал эксперт.

Украина закажет у Франции истребители Rafale - что известно

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина планирует заказать у Франции 100 истребителей Rafale производства Dassault. Украинский лидер отметил, что подписанное соглашение дает нашей стране возможность приобрести военное оборудование из французской оборонной промышленной и технологической базы, в частности 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы.

Также, как добавил Зеленский, уже в этом году начнутся совместные проекты между оборонными отраслями Украины и Франции. Он поделился, что страны будут совместно производить дроны-перехватчики, а также работать над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть интегрированы в украинские беспилотники.

Вас также могут заинтересовать новости: