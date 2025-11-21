Украина столкнется со многими вызовами при обновлении своего авиапарка.

Украина планирует усилить свои Воздушные силы ВСУ сотнями новых самолетов. В частности речь идет о средне- и долгосрочной перспективе, а также объявленные объемы в 150 шведских самолетов JAS 39 Gripen E от Saab, и/или 100 французских самолетов Rafale от Dassault. Несмотря на то, что пока контрактов на поставку этих самолетов для Украины не заключено, в любом случае речь идет об огромных проектах, которые имеют много нюансов, трудностей и вызовов, пишет Defense Express.

По словам экспертов, обновление ВС ВСУ будет требовать много вещей, а именно от обучения пилотов и техников до развития инфраструктуры вместе с новыми ангарами.

"Ведь уже со времен полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года был повод после одного из вражеских ударов по аэродрому под Миргородом поговорить о том, почему украинские Су-27 стоят под открытым небом, а не в укрытиях - и ответ на вопрос достаточно прост и заключается в том, что как минимум на этой авиабазе нет укрытий, в которые бы "влез" этот самолет. Поэтому одним из актуальных вопросов может быть - а "влезут" те или иные западные самолеты в те укрытия, которые есть сейчас на наших аэродромах и были построены еще в советское время", - поинтересовались аналитики.

Как отметили в Defense Express, если говорить о Gripen E, то он является достаточно компактным самолетом по сравнению с другими машинами. По данным, опубликованным на официальном сайте Saab, длина самолета составляет 15,2 м, а размах крыльев - 8,6 м, тогда как высота в официальных источниках не сообщается, однако эксперты говорят, что она достигает 4,5 м.

В то же время Rafale является достаточно большим истребителем. Как отмечают в Dassault, его длина составляет 15,3 м, размах крыльев - 10,9 м, а высота - 5,3 м.

"И если мы говорим об укрытии, то в советские времена самыми массовыми были арочные укрытия типа 2А13 (АУ-13), которые имеют ширину в 12,9 м и длину в 28 м, поэтому Rafale вполне подходит под эти параметры", - считают эксперты.

Однако в открытых источниках нет информации о высоте этих укрытий. По словам аналитиков, если они строились для МиГ-23, то Rafale в них также должны поместиться.

"Несмотря на это все, актуальным для нас также является вопрос строительства большего количества новых укрытий на аэродромах, и здесь уместно будет вспомнить пример Сербии, которая как раз в 2024 году подтвердила информацию о строительстве новых ангаров для истребителей Rafale, 12 единиц которых эта страна заказала для своих воздушных сил в августе того же года", - напомнили в материале.

В то же время, как пишут аналитики, строительство новых ангаров под Rafale в Сербии затянется на несколько лет, а сумма такого возведения составляет более 17 млн евро.

"Можно также вспомнить пример Хорватии, которая на развитие инфраструктуры потратила 37 млн евро - в эту сумму входят как защитные укрытия, так и помещения для проведения обслуживания самолетов, а также расположение тренажеров под Rafale", - подытожили в Defense Express.

Rafale для Украины - последние новости

Ранее в Defence Express посчитали, сколько Украина заплатит за 100 бортов Rafale. По их словам, если Rafale стоит 225 млн евро - общая стоимость обслуживания будет около 500 млн евро на самолет за весь цикл (≈12,5 млн евро ежегодно).

Однако, по словам экспертов, сейчас очередь на производство растянута почти на 9 лет, поэтому Dassault придется либо резко наращивать темпы, либо пересматривать приоритеты клиентов.

В то же время эксперт объяснил, могут ли истребители Rafale "потягаться" с авиацией РФ. По его словам, если Украина получит такие самолеты, то по уровню вооружения сможет сравниться с Россией.

