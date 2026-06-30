Превзойдет Taurus: Южная Корея впервые успешно испытала ракету-убийцу бункеров

После двух неудачных запусков Южная Корея впервые успешно испытала крылатую ракету "Чхонрьон", способную поражать глубоко укрепленные подземные объекты.

Южная Корея успешно провела первые технические летные испытания новой крылатой ракеты большой дальности "Чхонрьон" ("Небесный дракон"), предназначенной для поражения глубоко укрепленных подземных объектов. Испытание стало первым успешным после двух неудачных попыток, в ходе которых разработчикам пришлось дистанционно уничтожить опытные образцы, пишет Defence Blog.

Испытание состоялось 25 июня на базе 3-го учебно-боевого авиакрыла. Ракета успешно отделилась от лёгкого штурмовика FA-50, запустила реактивный двигатель в воздухе и выполнила стабильный полёт. Именно эти этапы не удалось пройти во время запусков в январе и марте.

Если программа будет развиваться по плану, разработку завершат к 2028 году, серийное производство начнётся в 2029-м, а на вооружение ракета поступит в начале 2030-х годов. Основным носителем станет новейший южнокорейский истребитель KF-21 "Бораме", однако "Чхонрьон" также интегрируют с самолетами FA-50, KF-16 и F-15K.

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Новое оружие создается в ответ на разветвленную сеть подземных бункеров и командных пунктов Северной Кореи, значительная часть которых расположена внутри горных массивов. Ракета предназначена для поражения именно таких укрепленных объектов, которые практически недосягаемы для обычных авиабомб.

По данным южнокорейских СМИ, дальность полета "Чхонрьона" превысит 600 километров, что примерно на 20% больше, чем у немецкой ракеты Taurus KEPD 350, которая сейчас находится на вооружении страны. При этом новая ракета сохранит около 90% своей пробивной способности, но получит еще более эффективную боевую часть для разрушения многослойных подземных бетонных сооружений.

Ракета будет использовать комбинированную систему наведения, обеспечивающую точность в пределах 1–2 метров даже в условиях подавления GPS. Для снижения вероятности обнаружения она будет лететь на малой высоте, а конструкция корпуса и специальное покрытие уменьшат ее заметность для радаров.

Одним из главных преимуществ "Чхонрьона" станет система хранения топлива. В отличие от Taurus, которую необходимо заправлять непосредственно перед боевым вылетом, новая ракета может оставаться полностью готовой к применению от пяти до десяти лет. Это позволит значительно сократить время между получением приказа и нанесением удара.

В Сеуле рассчитывают, что собственная ракета постепенно заменит импортные "Taurus". Ранее Южная Корея закупила 260 таких ракет, однако военные считают, что для возможного конфликта на Корейском полуострове этого недостаточно. Собственное производство должно обеспечить стране независимость в создании высокоточного дальнобойного оружия и укрепить её систему сдерживания Северной Кореи.

Вооружение Южной Кореи – последние новости

Как сообщал УНИАН, немецкий концерн Rheinmetall и южнокорейская компания LIG Defense & Aerospace собираются разработать новую зенитную ракету C-PGM/ESHORAD. В частности, её можно будет применять для сбивания планирующих бомб, или КАБ. В то же время её практическое использование в Украине может быть затруднено рядом факторов.

Представитель компании LIG на выставке вооружений Eurosatory 2026 в Париже рассказал, что новая ракета получила обозначение C-PGM/ESHORAD. Ее дальность составит 20 км, а заявленная максимальная высота работы – около 6–7 км, хотя отмечается, что практическое поражение целей, вероятно, будет происходить на меньшей высоте.

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