Украинские официальные лица выразили разочарование ограничениями на использование западного оружия.

Германия присоединилась к Соединенным Штатам в пятницу, позволив Украине поражать некоторые цели на российской территории с помощью оружия дальнего радиуса действия, которое они поставляют - существенное изменение политики, которое произошло, поскольку истощенные украинские войска теряют позиции в войне. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что украинские официальные лица выразили разочарование ограничениями на использование западного оружия - особенно потому, что в этом месяце Харьков подвергся российскому нападению, которое растянуло вооруженные и неукомплектованные силы Киева.

"Помимо предоставления Украине шанса лучше защитить Харьков путем нацеливания на российские силы в регионе, непонятно, какое влияние смягчение ограничений может оказать на развитие конфликта в период, который оказывается критическим. Но это вызвало жесткий ответ Москвы и предупреждения, что это может втянуть Россию в войну с НАТО", - говорится в материале. Видео дня

Журналисты цитируют представителей Белого дома, которые подчеркнули, что политика США, которые призывают Украину не использовать предоставленные Вашингтоном ATACMS или ракеты большой дальности и другие боеприпасы для наступательных ударов внутри России, не изменилась.

"Западные лидеры колебались относительно смягчения ограничений на свое оружие из-за риска, что это спровоцирует президента России Владимира Путина, который неоднократно предупреждал, что прямое вмешательство Запада может поставить мир на путь ядерного конфликта. На прошлой неделе Россия заявила о начале военных учений с применением тактического ядерного оружия", - напоминает СМИ.

Удары оружием Запада по территории РФ - последние новости

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал важное ограничение относительно ударов Украиной ее оружием по территории РФ. По его словам, разрешение касается только ударов по приграничной зоне, в частности, в Харьковской области.

Также УНИАН сообщал, что США уточнили нюансы разрешения на удары по территории РФ. Директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер отметил, что разрешение касается возможности "наносить контрудары через границу" и не касается ATACMS или ударов на дальнее расстояние.

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