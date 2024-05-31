Разрешение относится только к ударам по приграничной зоне, в частности, в Харьковской области.

Ранее издание Spiegel сообщило, что федеральное правительство Германии разрешило Украине бить по России своим оружием.

В то же время, как сообщает журналист Bild Юлиан Рёпке, министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил это разрешение, однако назвал важное ограничение.

Так, он заявил, что разрешение относится только к ударам по приграничной зоне.

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"Разрешение на использование немецкого оружия на российской территории относится, в частности, к оборонительной кампании вокруг Харькова, потому что близость к границе там особенно очевидна", — цитирует министра обороны журналист Bild.

Также, по его словам, это относится к российской территории рядом с границей в Донецкой и Луганской областях.

"Это приграничные с Россией регионы. Российская артиллерия, ракеты и системы ПВО там также расположены непосредственно за государственной границей", - отметил Писториус.

При этом он подтвердил, что удары по территории рф дальнобойным оружием свыше 100 км все еще запрещены, но "идёт дискуссия".

Удары оружием Запада по территории РФ

Как сообщал УНИАН, США разрешают украинской армии использовать американские средства ПВО для уничтожения целей над территорией России, если они угрожают Украине.

Разрешение Украине использовать их оружие для ударов по целям в России дали Великобритания, Дания, Чехия, Франция, Германия, Нидерланды, Канада, Норвегия, а также страны Балтии.

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