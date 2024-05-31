В Белом доме обсуждения этого решения проходили в закрытом режиме.

Первые удары американским оружием по территории России могут начаться уже в течение нескольких часов или дней.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц. Предоставленное Украине разрешение касается только защиты Харьковской области, где российские оккупационные войска недавно пошли в новое наступление. Отмечается, что президент Джо Байден принял это решение под давлением советников и ключевых союзников.

"Президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать оружие, предоставленное США, для контрогня в Харьковской области, чтобы Украина могла дать отпор российским войскам, которые нападают на нее или готовятся к нападению. Наша политика по запрету использования ПТРК или ударов на большие расстояния внутри России не изменилась", - говорится в заявлении, опубликованном администрацией. Видео дня

Чиновники сообщили, что изменение политики вступило в силу в четверг. Таким образом Байден пересек красную линию, которую сам и начертил. Если Россия совершит другие атаки за пределами Харькова, эти ограничения могут быть еще больше ослаблены, признали в администрации. "Это новая реальность. И, возможно, новая эра в украинском конфликте", - сказал один высокопоставленный чиновник.

В Белом доме обсуждения проходили в закрытом режиме и были известны лишь очень узкой группе помощников. Журналисты отмечают, что из-за этого пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх еще вчера заявила журналистам, что политика США в этом вопросе не менялась - она просто не знала, что министр обороны Ллойд Остани за несколько дней до этого уже отдал приказ об отмене запрета.

В Кремле также уже прокомментировали частичную отмену запрета США. "Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Нам этого достаточно, и это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Позиция США относительно ударов по России:

Как писали западные СМИ, администрация долгое время сопротивлялась идее отменить этот запрет. Официально в Белом доме и Пентагоне заявляли, что не поощряют удары по РФ и работают над тем, чтобы Украина могла защищаться в пределах своих границ.

На днях, когда более 10 стран НАТО выступили за предоставление Украине разрешения атаковать Россию западным оружием, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не исключает способность Вашингтона "адаптировать" и свою позицию.

Впоследствии СМИ сообщили, что Байден уже изменил свое решение. Украина получила разрешение на атаки, однако только на одном направлении.

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