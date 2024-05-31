Это происходит в контексте российского наступления против Украины в Харьковской области.

Президент США Джо Байден поручил изменить действующие требования, чтобы разрешить использование предоставленного Украине оружия для ударов по российской территории.

Об этом в интервью Голосу Америки рассказал директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер. Соответствующее разрешение уже вступило в силу, уточнил Карпентер. "Это происходит в контексте российского наступления против Украины в Харьковской области. Россияне били по целям в Украине прямо через границу. Тогда украинцы обратились к нам с просьбой использовать оружие, предоставленное США, чтобы иметь возможность ударить по российскому оружию, из которого обстреливали украинцев и их дома".

Разрешение, уточнил он, касается возможности "наносить контрудары через границу" и не касается ATACMS-ов или ударов на дальнее расстояние.

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Карпентер отметил, что главная идея - обеспечить, чтобы украинцы могли защитить себя от ударов из той зоны за рубежом.

Относительно потенциальных ударов не только в защиту Харьковщины, но и, например, из Сумщины, Карпентер пояснил: "Это распространяется на то, чтобы украинцы могли защитить себя. Так - через границу против российских атак, которые оттуда поступают. Иначе россияне наслаждались бы относительной защитой на своей стороне границы".

Удары оружием Запада по территории РФ

Ранее США разрешили Украине применять свои ПВО для сбивания целей над Россией. ВСУ смогут сбивать российские ракеты или истребители над территорией РФ, "если они представляют угрозу для Украины".

А сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил разрешение Украине применять американское оружие для ударов по территории РФ.

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