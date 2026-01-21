ГУР раскрыло данные о конструкции и производителях крылатой ракеты 'Искандер-К'

Ни одна страна мира до сих пор не ввела санкции против 8 предприятий, задействованных в производстве этих ракет.

К производству крылатых ракет "Искандер-К" привлечены 40 российских и одно белорусское предприятие. Не все из этих заводов попали под санкции стран Запада. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

В частности, интерактивная 3D-модель и данные предприятий кооперации по производству крылатых ракет 9М727 из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-К" обнародованы в рубрике "Средства поражения" раздела "Компоненты в оружии" портала "War&Sanctions".

По имеющимся данным, главным предприятием в производственном цикле является Опытное конструкторское бюро "Новатор" концерна "Алмаз-Антей".

Кроме него, ГУР публикует еще 39 российских и одно белорусское предприятие, производящие боевую часть, турбореактивный двигатель и его компоненты, спутниковую и инерциальную навигационные системы, другие электронные блоки и компонентную базу крылатых "искандеров".

"Особое внимание привлекает то, что 8 из 41 предприятия, обнародованных в этой публикации, до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции", – отмечается в сообщении.

Среди этих предприятий есть следующие заводы:

Тамбовский завод "Электроприбор" – производитель инерциальной навигационной системы ГИБ-123-4;

АО "Высокие технологии" – производитель газогенераторов ГТТ-37.000 для турбореактивных двигателей ТРДД-50Б;

Волжский электромеханический завод – поставщик комплектующих для станций постановки активных помех 9Б914.

Полный перечень предприятий, их идентификационные данные, информация о характере их деятельности, роли в производственной кооперации и примененных к ним санкциях – по ссылке.

"В настоящее время эти средства поражения применяются государством-агрессором против Украины, но в ближайшее время они могут представлять угрозу для других стран цивилизованного мира", – говорится в сообщении.

В связи с этим, как отмечают в ГУР, синхронизация санкционных действий, усиление давления на производственные цепочки российского ВПК и дальнейшая поддержка Украины остаются ключевыми факторами сдерживания агрессии и восстановления безопасности в Европе и за ее пределами.

Ракеты Искандер - что известно

Как сообщал УНИАН, крылатые ракеты "Искандер-К" не являются сверхсовременными средствами поражения и не являются сверхточными ракетами, но имеют два преимущества. В частности, это короткий срок подлета к объекту поражения, а также - использование сверхнизкого профиля полета. Такая ракета при заходе на цель может использовать высоты от 6 до 20 метров.

