'Циркон', 'Искандеры' и не только: в Воздушных силах рассказали, чем россияне били по Украине ночью

Силы ПВО обезвредили 342 дрона и ракеты, которыми РФ атаковала Украину ночью.

Ночью российская армия атаковала Украину различными средствами поражения, среди которых - 5 ракет, попавших в цели. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что в ночь на 20 января (с 19:00 понедельника) противник атаковал Украину противокорабельной ракетой "Циркон", запустив ее из временно оккупированного Крыма, 18 баллистическими ракетами Искандер-М/С-300 - из Брянской и Ростовской областей.

Также Россия атаковала 15 крылатыми ракетами Х-101 (район пуска Вологодская область РФ) и 339 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Брянск (РФ), Гвардейское, Чауда - ТОТ АР Крым, ТОТ Донецк. Около 250 из этих беспилотников - "Шахеды".

Основным направлением удара стала Киевская область.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 342 цели: 14 баллистических ракет Искандер-М/С-300, 13 крылатых ракет Х-101 и 315 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Отмечается, что зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 12 локациях. Информация о 2 вражеских ракетах уточняется.

Удар РФ по Украине 20 января

Напомним, в ночь на 20 января армия РФ запустила баллистическую ракету на Винницу. По предварительным данным мониторинговых каналов, возможно, речь шла об "Искандер-И". Ракета должна была пролететь около 600 км, поэтому, по мнению экспертов, это вероятно "Искандер" увеличенной дальности или его аналог. По словам аналитиков, на это указывает, в частности, то, что ракеты летели на тех же высотах, что и "Искандер". В конце прошлого года появилась информация о том, что в РФ создан "Искандер" с дальностью удара до 800-1000 километров.

