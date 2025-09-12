На текущей неделе много обсуждали удар, нанесенный россиянами по зданию Правительства в Киеве, однако стоит понимать: от обломков, или от прорыва противовоздушной обороны никто не застрахован.

Имея проблемы со стратегической авиацией, которая постепенно вымирает и которую россияне не могут качественно восстановить, Россия стремится иметь и ищет средства поражения с тактической авиации, или других, любых носителей. Россиянам нужны инструменты, которые будут работать на глубину 500-600-1000 километров. Поэтому у них появился реактивный "Шахед", поэтому у них появилась "Бандероль". Это - то основное направление, в котором работает сейчас РФ. Ведь у всего мира есть JASSM, Storm Shadow или Taurus. У россиян таких ракет нет. Поэтому они пытаются модернизировать Х-69, ищут какие-то другие решения для того, чтобы получить возможность использовать тактическую авиацию (в конце концов, у них есть ставка на то, что как раз тактическую авиацию они даже смогут производить).

Еще один момент - обнаружение нами вражеской ракеты.

Ведь когда крылатая ракета запущена со стратегической авиации, мы знаем, откуда она летит, как она летит, и у нас есть время для развертывания на приблизительном маршруте принципа перехвата. Другое дело - ОТРК "Искандер". Мы получаем информацию, что комплекс разворачивается, однако он может запустить и баллистическую, и крылатую ракету.

Последняя, "Искандер-К", по своей сути не сверхсовременная, не сверхточная ракета, но у нее есть два преимущества. Первое - короткий срок на подлет. Второе - использование сверхнизкого профиля полета.

То есть, она при заходе на цель может использовать высоты от 6 до 20 метров. Да и вообще большинство средств поражения, которые сейчас используются россиянами для осуществления массированных атак, используют низкий профиль полета - до 500 метров.

Можем ли мы обнаруживать такие воздушные цели? Вполне. Что надо сделать? Более плотную систему детекции.

Враг использует большое количество воздушных целей, проводит комбинированные атаки, то есть одновременно запускает реактивные, нереактивные дроны, крылатые и баллистические ракеты, чтобы усложнить нам детекцию и перехват. То количество средств, которые используются россиянами против нас, показывает, что мы должны строить не точечные решения, а комплексную систему, построенную по примеру израильской системы ПВО, которая предусматривает различные типы перехвата.Да, у них есть "Стальной купол", у них есть "Праща Давида", у них есть "Стрела"... Что-то - для перехвата неуправляемых ракет, что-то против баллистики, что-то против крылатых ракет...

Однако следует понимать, что это - довольно дорогое удовольствие, а Израиль, по сути, меньше Киевской области.

Нам же именно сейчас стоит двигаться в направлении создания низковысотного радиолокационного поля. Ведь именно это - сверхсовременная угроза. Следовательно, для того, чтобы обнаруживать ее на малой высоте, должна быть и классическая радиолокация, и активная или пассивная радиолокация, и большое количество разнообразных датчиков - звуковых и визуальных.

К примеру, если крылатая ракета находится на высоте шесть метров, то мы ее обнаруживаем, максимум, за 20 километров, в зависимости от радиозоны. То есть, на равнине - 20 км, а если львовские или киевские холмы, то около шести километров. И в таком случае время реакции - как перехватить, чем перехватить - уменьшается. Следовательно, нам нужно развернуть систему, которая позволит, например, использовать вышки мобильной связи, что позволит выявлять цели на высоте тех же шести метров. Кроме того, стоит поднять выше системы радиолокации - это позволит увеличить радиус обнаружения и увеличить радиус перехвата (это то, что делают россияне, ставя "Панцири" на здания или, например, на какие-то башни). Должны сформировать большое количество разнообразных детекторов, которые будут предоставлять нам точную координатную цель.

И, конечно, важно наносить удары на опережение.

Вспомните начало августа, когда Украина качественно отработала по логистическим путям поставки "Шахедов" к пусковым рубежам. Это привело к потере россиянами потенциала на осуществление массированных обстрелов. Качественная работа Сил обороны, Сил беспилотных систем по территории Российской Федерации - лучшее решение для того, чтобы уменьшить возможности россиян запускать по Украине сотни БПЛА и ракет.