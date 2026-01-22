'Вот что стоит на кону': Рютте сделал заявление о военной помощи Украине

Россия является главным противником НАТО, поэтому нужно поддерживать Украину.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркивает, что союзники из Европы и Канады должны активно продолжать оказывать помощь Украине, в том числе делать закупки в Соединенных Штатах, потому что США готовы и в дальнейшем поставлять военную помощь.

Об этом Рютте сообщил во время выступления на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что главным противником НАТО является Россия. Также он призывает не быть наивными в отношении Китая, который наращивает мощь.

Рютте подчеркнул, что мужественные украинские военные защищают Украину от России, и поэтому нужно говорить о том, как помочь Силам обороны Украины. По его словам, Украина нуждается в военной поддержке от стран Запада, в том числе в перехватчиках для сил ПВО.

В этой связи он обратился к странам-союзникам из Европы и Канады с просьбой поддержать Украину.

"Соединенные Штаты готовы поставлять Украине столько военного оборудования, сколько нужно, особенно эти перехватчики, за которые платят европейцы и канадцы. Мы должны поддерживать этот поток, обеспечивая, чтобы он продолжался и чтобы мы не теряли из виду эту главную тему, которая касается борьбы с россиянами. Украинцы это делают. Им нужна наша поддержка. Речь идет также о нашей коллективной безопасности. Вот что стоит на кону", - подчеркнул Рютте.

Как сообщал УНИАН, Рютте призывает всех европейских союзников из Альянса не забывать о необходимости поддержки Украины, которую Россия ежедневно атакует дронами и ракетами. Генеральный секретарь Альянса обеспокоен тем, что Украина может иметь недостаточное количество средств для отражения постоянных российских атак.

Как известно, страны-члены НАТО играют главную роль в рамках инициативы "Список приоритетных требований Украины" (PURL). Эта инициатива призвана собирать взносы на закупку оружия для Украины у американских производителей. В частности, от США уже звучали заявления, что ожидают увеличения взносов в инициативу PURL.

