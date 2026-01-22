В Норвегии рассказали, что передали Украине 'значительное количество' ракет ПВО: о чем идет речь

Речь идет о ракетах NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) - мобильной зенитно-ракетной системе.

Недавно Норвегия поставила "значительное количество" ракет противовоздушной обороны Украине. По сообщению пресс-службы норвежского правительства, министр обороны Торе О. Сандвик провел свою первую встречу с новоназначенным министром обороны Украины Михаилом Федоровым, на которой заявил, что противовоздушная оборона является приоритетом для военной поддержки Норвегии Украине.

"В рамках программы "Nansen" было выделено 85 миллиардов норвежских крон на гражданскую и военную поддержку Украины в 2026 году. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину в борьбе, которую она ведет", - заявил премьер-министр.

Также в сообщении сказано, что система NASAMS доказала свою высокую эффективность против российских ракет. И как владелец этой системы, Норвегия недавно поставила значительное количество зенитных ракет Украине. Он подчеркнул:

"Благодаря сотрудничеству с Соединенными Штатами и другими странами Норвегия быстро поставила ракеты противовоздушной обороны в Украину на критическом этапе, чтобы система NASAMS могла и в дальнейшем защищать украинских граждан от смертельных авиаударов".

В свою очередь, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что "украинцы почти каждую ночь подвергаются ракетным и беспилотным атакам".

"Сейчас значительная часть Киева осталась без отопления, воды и электричества из-за российских атак. На прошлой неделе я встречался с президентом Зеленским в Киеве, и именно такая помощь им нужна, чтобы защититься от этих атак", - добавил он.

Как Норвегия помогает Украине в войне с Россией

Недавно, как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, находясь с визитом в Киеве, заявил, что Норвегия решительно поддерживает твердые гарантии безопасности, которые будут предоставлены сразу после вступления в силу режима прекращения огня.

Также он сообщил, что Норвегия немедленно выделяет 400 миллионов долларов на удовлетворение потребностей Украины в энергетической сфере и на бюджетную поддержку.

Из этой суммы 200 млн долларов направляются на удовлетворение неотложных потребностей в энергетике, в том числе - на закупку газа, а также на удовлетворение других неотложных вопросов энергосбережения. Эта помощь должна способствовать тому, чтобы "отопление и электроэнергия были включены как можно дольше".

В свою очередь министр иностранных дел Украины Сибига отметил, что в декабре норвежский парламент утвердил 8,3 млрд долларов для поддержки Украины на 2026 год, сохранив прошлогодний уровень помощи. А за последние два года Норвегия оказала помощь Украине на 17 млрд долларов.

