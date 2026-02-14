'Спасибо за опыт': певец Melovin расстался с женихом-военным

Пара объявила о помолвке в ноябре прошлого года.

Популярный украинский певец Melovin расстался со своим женихом-военным, парамедиком по имени Петр Злотя.

Об этом звезда сообщил в своем Instagram, опубликовав фото с обручальным кольцом в руке. Комментировать разрыв 28-летний Melovin отказался.

"Мы расстались. Спасибо за опыт. Прошу СМИ воздержаться от допросов. Ради моего спокойствия и спокойствия Петра – я ничего не буду комментировать. С Днем Святого Валентина всех!", – написал Melovin в сториз.

Напомним, что парамедик-военный Петр Злотя сделал предложение певцу в ноябре 2025 года. Произошло это на Майдане Независимости в Киеве. Сейчас тех фото в Instagram Меловина уже нет.

Напомним, недавно стало известно о разводе Тараса и Елены Тополь. Новость звездная пара сообщила в начале декабря 2025 года. Иск в суд подал именно певец.

В Едином государственном реестре было опубликовано решение суда, где отмечалось, что "семейная жизнь между истцом и ответчицей ухудшилась, что в конечном итоге привело к фактическому прекращению семейных отношений".

"Каждый из супругов имеет разные взгляды на жизнь и семью, имеет отдельный бюджет. В настоящее время стороны не ведут общего хозяйства, отсутствуют общие интересы и взаимопонимание. Дальнейшее совместное проживание в качестве супругов и сохранение брака невозможно и противоречит интересам сторон", – говорилось в иске.

14 января иск Тополи о расторжении брака удовлетворили.

