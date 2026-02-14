10 самых культовых Android-смартфонов в истории: проверьте, есть ли среди них ваш

Эти смартфоны были ключевыми игроками в непрерывной эволюции мобильных технологий.

Android‑телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни и постоянно меняли представление о мобильных технологиях – от первых устройств с физическими клавиатурами до революционных складных экранов.

Редакция SlashGear составила рейтинг ключевых Android‑устройств, которые сформировали эволюцию мобильного рынка

HTC Nexus One

Выпущенный в январе 2010 года, HTC Nexus One стал важным моментом в эволюции разработки смартфонов, ознаменовав триумфальный выход Google на рынок. Разработанный совместно с HTC, смартфон сочетал мощное для своего времени железо – 3,7‑дюймовый AMOLED‑дисплей, 1 ГГц процессор Snapdragon и 512 МБ ОЗУ – с "чистой" версией Android.

Nexus One также привнес такие фишки, как распознавание речи в текст и Google Maps‑навигацию, которые впоследствии стали обязательными для смартфонов.

HTC Dream / T‑Mobile G1

HTC Dream, известный также как T‑Mobile G1, был самым первым телефоном с Android – это произошло в далеком 2008 году. Он стал отправной точкой для платформы, которая сейчас доминирует на рынке.

На тот момент устройство выглядело необычно: помимо сенсорного дисплея у него была выдвижная физическая клавиатура QWERTY, что отражало еще тот период, когда мир смартфонов балансировал между физическим и сенсорным управлением.

LG V20

LG V20 стал новатором во многих отношениях. В частности, это был первый смартфон, работающий под управлением Android 7.0 прямо из коробки, опередив даже Google Pixel того времен. Это означало более продвинутую безопасность и улучшенное шифрование данных.

Несмотря на умеренный коммерческий успех, LG V20 был важен именно как устройство‑первопроходец, которое первыми показало в работе новые возможности Android по защите пользовательской информации и более глубокому контролю над системой.

OnePlus One

OnePlus One, вышедший в 2014 году, получил прозвище "убийца флагманов" – и не зря. Он предлагал максимальную производительность, сопоставимую с флагманами Samsung и HTC, но продавался по цене примерно вдвое ниже. Устройство оснащалось мощным чипсетом, минимальным количеством предустановленных программ и одним из первых поддерживало Type‑C.

Именно OnePlus One стал заметным сигналом рынку Android, дав понять, что высокое качество можно получить без переплаты.

Samsung Galaxy S

Выпущенный в 2010 году, Galaxy S стал прародителем самой успешной серии Android‑фонов. Это был первый шаг Samsung к тому, чтобы создать бренд, который мог конкурировать с iPhone не только по функциональности, но и по имиджу.

Благодаря мощному железу, отличному экрану и хорошо проработанному пользовательскому опыту, Galaxy S быстро стал желанной Android‑моделью своего времени.

Samsung Galaxy S3

Galaxy S3 стал тем смартфоном, который действительно вывел Android на массовый уровень. В отличие от предыдущих моделей, S3 получил крупный и яркий дисплей современный дизайн и высокую производительность, способную противостоять iPhone той эпохи. Он стал настоящим хитом продаж, отчасти благодаря щедрым предложениям операторов, что сделало его доступным почти всем.

Легкость использования, качество дисплея и мощное железо сделали его эталоном Android‑смартфона того времени и привлекли множество новых пользователей к ОС.

Samsung Galaxy Note

Серия Galaxy Note стала революционной не потому, что предложила большой экран, а потому, что создала новый сегмент – фаблетов (гибрид смартфона и планшета). Note показал, что людям нравятся большие экраны, где можно не просто смотреть контент, но и полноценно работать, а поддержка стилуса открыла новые сценарии использования.

Благодаря Galaxy Note многие другие производители начали выпускать свои большие устройства, а рынок смартфонов с крупными дисплеями вырос настолько, что сегодня большая диагональ считается стандартом во всех премиум‑категориях.

Samsung Galaxy Note Edge

Galaxy Note Edge стал одним из первых смартфонов с изогнутым экраном, где боковая панель выступала дополнительным интерфейсом. Хотя функция оказалась скорее экспериментальной, чем практичной, Edge показал, что дизайн Андроид не должен оставаться в рамках плоского прямоугольника.

Инновационный экран позволял быстро запускать приложения и просматривать уведомления без перехода из активного режима – зачатки того, что позже стало развиваться в изогнутых панелях других моделей Samsung.

Samsung Galaxy Fold

Galaxy Fold стал первым массовым складным смартфоном, доступным обычным пользователям. Он выглядел как обычное устройство снаружи, но при раскладывании превращался в мини‑планшет – это был настоящий шаг в будущее форм‑факторов.

Несмотря на проблемы с прочностью экрана и заметный сгиб, Fold доказал, что смартфоны не обязаны быть плоскими прямоугольниками и рынок готов воспринимать радикальные инновации. Сегодня складные экраны есть почти у всех крупных производителей.

Google Pixel

Google Pixel ознаменовал момент, когда сама Google заявила о себе как о полноценном производителе смартфонов. Pixel был нацелен на то, чтобы показать, что Android-система работает лучше всего в "чистом" исполнении, с быстрыми обновлениями и оптимизированной камерой, которая использовала продвинутые алгоритмы обработки изображений.

Хотя продажи не сопоставимы с лидерами рынка, Pixel стал эталоном "чистого Android" и вдохновил других производителей уделять больше внимания качеству программной части и оптимизации камеры.

