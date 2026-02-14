Европейских войск в Украине не будет: Жорин привел весомый аргумент

Всем нравится слушать рассказы о европейских войсках в Украине, но на практике такого не будет.

Разговоры о возможном размещении европейских войск в Украине – не более чем пустая риторика. Западным партнерам не хватит на это решимости. Такое мнение высказал замкомандира Третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин в эфире телемарафона.

По его убеждению, правильным решением будет дальнейшее реформирование и укрепление украинской армии. Рассчитывать же на размещение в Украине каких-то иностранных контингентов не следует.

"Я даже больше скажу, им сегодня даже тем офицерам и солдатам большинства тех стран, наших партнеров, запрещено приближаться в прифронтовые регионы наши. У них есть конкретный запрет. Если до Львова и Киева кое-кому можно доезжать, то большинству дальше запрещается ездить", – рассказал Жорин.

Европейские войска в Украине: что нужно знать

Как писал УНИАН, в последние месяцы европейские лидеры неоднократно заявляли о планах отправки своих войск в Украину в послевоенный период в рамках гарантий безопасности для Украины и сдерживания РФ от новой агрессии. О вводе войск прямо сейчас во время войны никто публично не заявлял.

В частности об отправке миротворцев после войны заявляли лидеры Великобритании и Франции. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что свои войска якобы могут направить также Германия и Турция.

При этом публично заявлялось о достаточно малочисленных и скорее симвоолических контингентах - совокупно 10-20 тысяч человек.

