Военный оценил, под силу ли россиянам захватить всю Донецкую область

Российская оккупационная армия действительно имеет минимальные тактические продвижения в Донецкой области. Однако захватить ее полностью врагу вряд ли удастся.

Такое мнение высказал в интервью OBOZ.UA начальник отделения коммуникаций 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады майор Владимир Голягин. Он отметил, что на стратегическом уровне враг добивается поставленных целей очень и очень медленно.

"Уже не раз оккупационной армии ставили определенные сроки взятия под контроль тех или иных украинских территорий, но эти сроки всегда переносились", – пояснил военный.

Голягин говорит, что украинские подразделения смогут более эффективно выполнять свою работу, если еще больше наращивать и развивать их возможности.

"Если бы мы нарастили силы, то я уверен, мы бы смогли полностью стабилизировать наш участок фронта. Еще раз подчеркиваю, что прорыв этого участка фронта создал бы очень большие проблемы не только для нашей бригады, но и для всех Сил обороны Украины, которые выполняют задачи в Донецкой области. Поэтому единственный путь предотвращения этого я вижу в наращивании ресурсов", – констатировал Владимир Голягин.

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 22:00 14 февраля сообщил, что с начала суток на передовой произошло 191 боевое столкновение с противником. Враг осуществил 55 атак только на Покровском направлении.

В то же время проект DeepState информирует о том, что Силы обороны отбросили россиян в Днепропетровской области. Произошло это вблизи Вербового.

