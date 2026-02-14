'От позиции к позиции уже не дойдешь': майор рассказал о тактике россиян на фронте

Вместо атак "в лоб" враг обходит украинские позиции.

Российские захватчики используют на фронте тактику инфильтрации, и в определенной степени она является действенной. Соответствующее заявление сделал начальник отделения коммуникаций 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады майор Владимир Голягин.

В интервью OBOZ.UA он объяснил, что инфильтрация – это процесс, когда противник пробирается через наше межпозиционное пространство. Вместо атак "в лоб" враг обходит украинские позиции.

"Проблемным для нас является то, что в таком случае они, например, могут перерезать сообщение между нашими позициями – от позиции к позиции уже не дойдешь, потому что знаешь, что там есть враг. В любой обороне есть слабые места. Но когда есть слабые места, туда направляют дополнительные ресурсы, которые смогут закрыть ту или иную потребность", – отметил Голягин.

По словам майора, невозможно постоянно за всем следить. Он привел пример Закитного, где враг смог воспользоваться тактикой инфильтрации. Бывают моменты, когда, например, дрон полетел на замену батареи. Во время этой паузы вражеские группы зашли в населенный пункт.

"Сейчас мы делаем ставку на то, что все же этот вопрос урегулируем, стабилизируем и, соответственно, сделаем заявление. Да, в определенной степени для врага тактика инфильтрации является действенной, но они теряют ежемесячно очень большое количество личного состава. Например, только силами наших подразделений уничтожаются сотни вражеских военных. Они понесли огромные потери и в Белогоровке, и во всех других населенных пунктах, в обороне которых мы участвовали", – резюмировал Владимир Голягин.

Спецподразделение Службы безопасности Украины "Альфа" за прошлый год уничтожило половину российских систем "Панцирь-С1". Отмечается, что это одна из самых современных систем ПВО в арсенале страны-агрессора.

Что касается ситуации на фронте, то, по словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, на юге Украины ВСУ воюют против четырех российских армий. Там продолжаются ожесточенные бои на нескольких направлениях, в частности на Гуляйпольском.

