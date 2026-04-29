'Хезболла' впервые применила дрон, 'рожденный' на украинском фронте, – The Telegraph

Новый тип беспилотников затрудняет оборону и меняет правила ведения войны в Ливане.

Ливанская группировка"Хезболла" применила оптоволоконные FPV-дроны во время атаки на израильский медицинский эвакуационный вертолет Black Hawk.

Как пишет The Telegraph, беспилотник взорвался неподалеку от вертолета во время эвакуации раненого израильского военнослужащего. Еще один дрон был перехвачен системами обороны. В результате предыдущего удара один из раненых позже скончался.

Инцидент произошел на юге Ливана, где продолжаются интенсивные боевые действия между израильскими силами и "Хезболлой". Видеозаписи с места происшествия показывают хаотичную эвакуацию и взрыв вблизи зоны посадки вертолета.

Видео дня

Технология, пришедшая с войны в Украине

Эксперты отмечают, что использованные беспилотники работают на оптоволоконном управлении – технологии, которая активно развилась во время войны России против Украины.

Такие дроны управляются через физический кабель, что делает их практически неуязвимыми для радиоэлектронных помех. В то же время это позволяет наносить точные удары на расстоянии до десятков километров.

По оценкам аналитиков, именно украинский театр боевых действий стал ключевой площадкой для совершенствования этой технологии, которая теперь начинает активно появляться в других регионах конфликтов.

Массовое применение и новая угроза

По данным наблюдателей, "Хезболла" в последние месяцы все активнее использует как радиоуправляемые, так и оптоволоконные FPV-дроны для атак на израильскую бронетехнику, позиции и даже мобильные группы военных.

Под ударами оказывались танки "Меркава", бронемашины "Намер", инженерная техника и подразделения на земле. Всего в южном Ливане сообщается о гибели по меньшей мере 16 израильских военных.

Израильская армия признает, что новые типы беспилотников создают серьезные трудности для систем защиты, в частности из-за способности обходить традиционные средства радиоэлектронной борьбы.

Дешевое, но опасное оружие

Аналитики подчеркивают, что подобные дроны относительно дешевы в производстве и могут собираться из доступных компонентов, что делает их особенно опасными для современных армий.

В ответ израильские оборонные структуры уже заявили о поиске новых технологических решений для противодействия таким угрозам.

Применение FPV-дронов с оптоволоконным управлением меняет баланс сил на поле боя, позволяя нерегулярным формированиям наносить высокоточные удары по значительно более сильному противнику.

Война Ливана и Израиля – последние новости

На днях Израиль заявил о намерении применять силу против объектов "Хезболлы" в Ливане, что может усилить напряженность на фоне действующего, но нестабильного перемирия.

В то же время СМИ пишут, что соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном ранее привело к снижению интенсивности боевых действий, однако столкновения между Израилем и поддерживаемой Ираном "Хезболлой" продолжаются. Израиль при этом сохраняет присутствие своих войск в так называемой буферной зоне на юге Ливана.

