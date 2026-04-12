В США признали, что лучшими пилотами дронов становятся не геймеры, а мотоциклисты, - BI

Бывшим мотоциклистам легче освоить управление через пульт.

Солдаты украинских подразделений беспилотников и военные США отмечали, что геймеры часто обладают навыками, необходимыми для успешного управления БПЛА, и являются лучшими операторами дронов. Однако по итогам обучения морских пехотинцев американские офицеры все чаще признают, что лучшими операторами дронов становятся люди с опытом управления мотоциклами или лодками.

Как рассказал изданию Business Insider майор Майк Оливарес, руководитель курса обучения управлению дронами в Калифорнии, хотя опыт видеоигр может облегчить освоение симуляторов дронов, инструкторы обнаружили, что пилотирование дронов, даже слегка утяжеленных взрывчаткой, дается более естественно тем, кто с детства управлял мотоциклами, гидроциклами или лодками, рассказал.

Он объяснил, что основная сложность - в небольших переключателях на портативной системе управления, которые определяют направление, скорость и высоту дрона и требуют необычайно мягкого прикосновения. Оливарес сравнил ловкость, необходимую для управления вооружёнными дронами, с управлением дроссельной заслонкой мотоцикла.

За шесть циклов обучения курса морской пехоты инструкторы начали замечать, что более 20% студентов не справлялись с заданиями из-за проблем с чувствительностью переключателей. Проблема стала особенно очевидной, когда студенты перешли от управления в симуляторе с нулевым весом к реальным системам, где беспилотники несут полезную нагрузку, которая может быть нетяжелой, но все же требует иного обращения.

"Если у них нет личного опыта в этой сфере, они все равно будут испытывать трудности. Однако если их опыт связан с техническими навыками и работой на открытом воздухе, я бы сказал, что это дает больше шансов на успех, чем игры", - подчеркнул он.

Оливарес также сказал, что идеальный кандидат для этого курса – это человек с природным любопытством к технологиям и способностью творчески подходить к их использованию.

"Мы ищем людей, которые способны очень быстро адаптироваться и понимать беспилотные летательные аппараты. Потому что технологии, которые мы получаем, заставляют вас быть более технически подкованными, – сказал он.

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина в настоящее время критически зависит от иностранных технологий в производстве дронов и вооружения. Страна фактически выступает лишь пользователем, а не полноценным производителем.

Тем временем США впервые применили в войне в Иране свой дальнобойный беспилотник-камикадзе LUCAS, скопированный с иранского Shahed-136. И американские военные заявляют, что имеет огромный успех, а высокопоставленный офицер назвал его "незаменимым".

