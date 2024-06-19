GMARS представляет собой эволюцию HIMARS и имеет лучшие характеристики.

Оборонные компании Lockheed Martin и Rheinmetall разработали и представили новую мобильную артиллерийскую ракетную систему GMARS, которая была создана для значительного усиления огневой мощи НАТО.

Она предназначена для дополнения HIMARS, которая стала ключевым оружием в ВСУ после начала полномасштабной войны. В Newsweek сравнили эти две ракетные системы.

С начала войны США поставили Украине по меньшей мере 39 систем HIMARS. Каждая из них может выпустить залп из шести ракет, поражая цели на расстоянии примерно до 80 км. GMARS представляет собой эволюцию этого вооружения. Имеет большее шасси HX 8x8 с двумя ракетными блоками, что удваивает огневую мощь. Основное различие между двумя системами заключается в их конфигурациях запуска.

Видео дня

В частности, жизненно важным усовершенствованием GMARS стала возможность быстро менять позицию после выстрела, чтобы избежать контрмер.

Обе системы демонстрируют высокую мобильность, используя колесные платформы для быстрого развертывания на поле боя. Интегрированный кран GMARS также устраняет потребность в дополнительных транспортных средствах поддержки.

GMARS также превосходит HIMARS по техническим характеристикам. Запас хода - 700 километров, а максимальная скорость примерно 100 км/ч. Для сравнения, HIMARS имеет 300 км и 85 км/ч, соответственно.

Новая система стрельбы и подъема в GMARS улучшает его возможность быстрой установки, способствуя безопасной и быстрой перезагрузке. Система разработана для работы в любых погодных условиях и обещает надежную и точную стрельбу на большом расстоянии.

Конструкция GMARS позволяет беспрепятственно передвигаться по дорогам и железнодорожным транспортом. Она работает с минимальным количеством экипажа и предлагает дополнительную защиту кабины, сохраняя компактную площадь.

Когда речь идет о боеприпасах и логистике, то GMARS больше похож на HIMARS, обеспечивая безупречную интеграцию с существующей инфраструктурой НАТО.

GMARS - что известно

Эту новинку впервые показали на выставке вооружения Eurosatory 2024 в Париже.

Кроме GMPLRS, GMPLRS-ER и ATACMS, эта система будет поддерживать и дальнобойную PrSM. К будущему вооружению этой системы отнесли популярный калибр 122-мм и неназванную крылатую ракету.

GMARS демонстрирует прагматичное решение с объединением существующих разработок.

Вас также могут заинтересовать новости: