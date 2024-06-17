Кроме снарядов GMPLRS, GMPLRS-ER и ATACMS, эта система будет поддерживать и дальнобойную PrSM.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall представил артиллерийскую систему GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System), которая стала обновлением комплексов HIMARS. Новинку показали на выставке вооружения Eurosatory 2024 в Париже.

Как пишет Defense Express, GMARS был создан совместно с американской компанией Lockheed Martin. На первый взгляд, обновление заключается лишь в другом шасси – Rheinmetall HX – и двойном "пакете", что делает новинку колесным M270. Но на самом деле нововведений в этой системе больше.

В частности, речь идет об интеграции в GMARS новых видов боеприпасов. Так, кроме GMPLRS, GMPLRS-ER и ATACMS, эта система будет поддерживать и дальнобойную PrSM. К будущему вооружению этой системы отнесли популярный калибр 122-мм и неназванную крылатую ракету.

"Правда от того, что в Rheinmetall решили не писать название – мало что изменилось. Потому что на картинке – AGM-158 JASSM, которая производится Lockheed Martin и имеет, в базовой версии дальность в 370 км, которая также фигурирует в официальной информации. В то же время дальность JASSM-ER, которая уже в серии, более 960 км, а JASSM-XR – 1600 км. И стоит отметить, что в марте 2024 года минобороны Германии начало процедуру закупки 75 крылатых ракет AGM-158B/B-2 JASSM-ER воздушного базирования", – говорится в материале.

Это также свидетельствует о том, что компания Lockheed Martin работает над разработкой этой ракеты наземного базирования. Отмечается, что в 2017 году компания уже проводила тестовые запуски с наклонной пусковой противокорабельной ракеты LRASM, которая создана на базе JASSM, а сейчас интегрирует ее под вертикальный старт.

Таким образом GMARS демонстрирует прагматичное решение с объединением существующих разработок.

"Также следует отметить, что MBDA также ведет разработку своей крылатой ракеты для HIMARS – JFS-M. Но очевидно "наземный" JASSM появится значительно раньше. Кроме того, очевидно, что такой JASSM войдет в номенклатуру вооружения и обычного HIMARS после его модернизации. А это означает возможность очень быстрого наращивания возможностей армии США и Корпуса морской пехоты за счет массовой крылатой ракеты, которая находится в серийном производстве, теперь и наземного базирования", – резюмирует издание.

Модернизация вооружения: другие новости

На морскую платформу Magura установили ракеты класса "воздух-воздух". О модернизации дронов рассказал командир спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с позывным "Тринадцатый". По его словам, оснащенные ракетами ударные морские дроны Magura уже использовались во время боевых операций на Черном море.

Между тем в Одессе во время Black Sea Security Forum (Черноморского форума по безопасности) показали новейший морской дрон Stalker. Его длина составляет 5 метров, ширина – более 1,2 метра.

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