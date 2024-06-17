Расположение открытого в Украине завода Rheinmetall засекречено.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует производить на заводе в Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger. Прототип уже представили в Париже на оружейной выставке Eurosatory 2024 года.

Как пишет Bild, Rheinmetall интегрировала боевое отделение с башней зенитного комплекса Skyranger с 35-мм пушкой на танковое шасси Leopard 1 вместо оригинальной колесной платформы БТР Boxer. Это позволит системе двигаться по пересеченной местности вместе с другой тяжелой гусеничной бронетехникой, что сделает ее полноценной системой ПВО сухопутных войск.

Представитель Rheinmetall Берн Бернхард отметил, что у концерна много танков Leopard 1, на шасси которых можно устанавливать башни Skyranger. И интеграция 4,5-тонного модуля на танковое шасси также может позволить устанавливать дополнительное оборудование, которое будет использоваться для обнаружения и сопровождения целей. Еще одно преимущество заключается в том, что такое решение поспособствует увеличению готовых к пуску ракет в пусковой установке.

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Известно, что пока что завод, построенный на западе Украины, преимущественно занимается ремонтом поврежденных во время боев танков Leopard 1 и БМП Marder. Однако в ближайшем будущем там будут ремонтировать переданные ВСУ Leopard 2, а также танки других стран. Отмечаеится, что большинство БМП Marder, которые приходят на ремонт на этот завод, подорвались на мине.

Расположение открытого в Украине завода Rheinmetall засекречено.

Завод Rheinmetall в Украине

В первой половине июня 2024 года стало известно, что АО "Украинская оборонная промышленность" и немецкий оборонный гигант Rheinmetall запустили в Украине первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия.

Немецкий концерн Rheinmetall планирует запустить в Украине производство боевых машин пехоты Lynx. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что речь идет об одной из самых современных БМП.

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