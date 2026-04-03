В сеть 'слили' снимок новой украинской баллистической ракеты FP-7

Балистическая ракета FP-7 была впервые испытана в феврале 2026 года.

В сеть выложили подробный снимок опытного образца украинской оперативно-тактической баллистической ракеты FP-7, которую разрабатывает известная компания FirePoint. На фото обратил внимание канал российского Центра анализа стратегий и технологий.

Как ранее сообщалось, баллистическая ракета FP-7 является аналогом американской ATACMS, но стоит в 2,5 раза дешевле. Разработчики открыто заявляют, что ракета базируется на зенитной 48Н6, созданной еще во времена СССР для комплекса С-400.

Новая ракета сохранила оригинальную компоновку и аэродинамическую схему, однако ее корпус изготовлен из композитного материала. Внутренние системы – электроника и топливо – полностью новые.

FP-7 создали как средство, способное прорывать российские системы ПВО, а также как инструмент, использование которого не требует согласований с украинскими союзниками.

По данным из открытых источников, ракета имеет дальность до 200 км и оснащена боевой частью весом 150 кг. Ее максимальная скорость достигает 1,5 км/с, а погрешность попадания в цель составляет 14 метров.

Ракета может достигать высоты до 65 км, а общее время полета составляет 250 секунд. Впервые FP-7 протестировали в феврале 2026 года.

