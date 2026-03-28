'Фламинго' ударили по заводу в Чапаевске: появилось видео пусков ракет

По предварительным данным, завод по производству авиабомб подвергся ракетному обстрелу.

В ночь на 28 марта ракеты"Фламинго" поразили завод боеприпасов в Чапаевске (Россия). Видео запуска обнародовал совладелец компании Fire Point Денис Штильерман в социальной сети X.

По предварительной информации, под удар попало предприятие, специализирующееся на производстве взрывчатых веществ. Речь идет о продукции для широкого спектра вооружений – от боеприпасов до авиабомб и ракет.

На кадрах видно запуски как минимум трех ракет. Официального подтверждения результатов атаки пока нет.

Взрывы в Чапаевске – что известно

Как сообщал УНИАН, 28 марта ряд областей России подвергся атаке дронов и ракет, в сети сообщают о поражении завода по производству взрывчатки в Самарской области и стратегического НПЗ в Ярославле.

В частности, под ударом оказалось предприятие "Промсинтез" в городе Чапаевске Самарской области, на расстоянии более 850 км от границы с Украиной. На сегодняшний день этот завод является одним из крупнейших производителей взрывчатки в РФ.

