Пентагон перенес конкурс по выбору подрядчика для реализации программы F/A-XX.

Пентагон официально подтвердил задержку реализации программы создания палубного истребителя F/A-XX для ВМФ США. Об этом сообщает военный портал Милитарный.

Источники в американском оборонном ведомстве рассказали журналистам из Aviation Week, что Пентагон оценивает состояние оборонно-промышленной базы относительно ее способности одновременно выдержать конкурсы и серийное производство сразу двух программ шестого поколения. А именно F/A-XX для ВМФ и F-47 (NGAD) для Воздушных сил. Именно поэтому конкурс и выбор подрядчика для реализации программы F/A-XX перенесен.

Однако полностью Пентагон не отказался от программы F/A-XX. Новый самолет должен заменить F/A-18E/F Super Hornet в 2030-х годах и обеспечить ВМФ США преимущество в Индо-Тихоокеанском регионе.

Финансирование проекта

При этом задержки вызваны финансовыми ограничениями, кадровыми и производственными трудностями в отрасли. Ранее было известно, что Военно-морской флот США до сих пор не объявил победителя в программе создания палубного истребителя шестого поколения F/A-XX именно из-за проблем с финансированием.

Представители оборонного ведомства подчеркивают, что все задержки имеют технический, а не политический характер. Однако, Офис оценки расходов министра войны Пита Хегсета планирует сократить финансирование разработки F/A-XX, перенаправив 454 миллиона долларов, уже заложенные Конгрессом в бюджет на 2025 финансовый год, на другие проекты.

Ход программы F/A-XX

Программа F/A-XX - инициатива ВМФ США по созданию истребителя шестого поколения, который должен заменить F/A-18E/F Super Hornet и дополнить F-35C в 2030-х годах.

Необходимость создания такого самолета впервые была определена еще в июне 2008 года. Будущий истребитель должен быть способен эффективно действовать в условиях плотной противовоздушной обороны противника и выполнять широкий спектр задач: от воздушной дозаправки и разведки до наблюдения, целеуказания и радиоэлектронной борьбы.

ВМФ рассматривает несколько вариантов конфигурации: пилотируемую, беспилотную или опционально пилотируемую, чтобы обеспечить максимальную адаптивность к будущим боевым условиям.

В марте стало известно, что Lockheed Martin выбыла из конкурса. Таким образом, в программе остались только два участника - Northrop Grumman и Boeing. Для Northrop Grumman это первый проект палубного истребителя со времен легендарного F-14 Tomcat. Для Boeing победа может означать шаг к доминированию в сфере истребителей шестого поколения для вооруженных сил США.

Как писал УНИАН, Boeing уже представил концепт нового самолета. Визуализация подтвердила, что F/A-XX и проект F-47 от Boeing будут иметь общие черты. В частности, похожие черты имеет кабина фонаря.

А концептуальная визуализация от компании Northrop Grumman показала, что истребитель будут делать малозаметным. И, вероятно, будет иметь крупноразмерную РЛС.

