Наиболее мощной версией знаменитого самолета сейчас является F-16V Viper Block 70/72.

Польша собирается модернизировать свой авиапарк F-16 Block 52 до последней на сегодня версии Block 70/72. Об этом говорит разрешение на продажу соответствующих компонентов от Управления военного сотрудничества Минобороны США, на которое обратил внимание Defense Express.

Согласно документу, Варшава может закупить новые комплекты для своих 48 самолетов и еще 10-12 запасных. В их состав входят новые радиолокационные станции AN/APG-83, бортовые компьютеры, дисплейные комплекты для кабин, комплекты радиоэлектронной борьбы, системы навигации и тому подобное.

Все это было оценено в сумму до 7,3 млрд долларов. Впрочем, это предельная цена. В финальной сделке она может оказаться несколько меньше, в частности, из-за уменьшения перечня компонентов.

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Таким образом, модернизация самолета до уровня Block 70/72 стоит до 152 млн долларов с запасными частями и до 121 млн долларов, если не учитывать их.

Это ненамного меньше, чем стоит новый истребитель четвертого поколения, хотя цена наиболее мощных из них может составлять сотни миллионов долларов.

Отметим также, что ранее западные эксперты пришли к выводу, что радар F-16 Block 70/72 "наделяет его характеристиками самолетов пятого поколения". Таким образом, можно говорить об определенном преимуществе над российскими Су-30 и Су-35.

Западные самолеты для Украины - что известно

Недавно стало известно, что первая партия истребителей Mirage 2000-5, которую Франция планирует поставить Украине в начале следующего года, будет состоять только из трех истребителей. Впрочем, они смогут использовать современные управляемые авиабомбы и крылатые ракеты.

Также ранее авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал, какие недостатки имеют самолеты F-16, которые получила Украина. По его словам, они касаются, в частности, отсутствия системы тактической информации Link-16.

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