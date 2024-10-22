В то же время, способности этих самолетов могут быть улучшены за счет дальнобойных ракет.

Первые многоцелевые истребители F-16, которые получила Украина, имеют определенные недостатки.

Такое мнение высказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире марафона телеканалов "Единые новости". В частности, у него спросили об эффективности самолетов F-16 и можно ли рассчитывать, что в следующем году будет ощутимое присутствие самолетов иностранного производства.

"Вопрос не в количестве, а в качестве. Во-первых, мы не получили к этим самолетам систему тактической информации Link-16. То есть, мы надеялись на информационное преимущество F-16 над российскими самолетами... Во-вторых, мы еще не освоили летающие радары AWACS. Они бы помогали нашим самолетам не попадать в засады российских истребителей", - подчеркнул Романенко.

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Эксперт добавил, что Воздушные силы Украины работают с наземными радарами.

"Если россияне во время боевого вылета F-16 сделают засаду на малых высотах, а у них ракеты до 300 км, и при этом, где-то 60 км - это эффективное расстояние, когда истребитель не может выйти. Он наверняка будет поражен", - сказал Романенко.

В то же время, среди преимуществ, которые имеют модели F-16, переданные Украине - это бортовой комплекс обороны.

"Программная часть усовершенствована американцами. Я надеюсь, что мы получим ракеты AIM-120 AMRAAM, самый дальнобойный вариант последней модели C-8. В этом случае F-16 еще как-то себя могут показать. Если они будут с теми ракетами, которые презентовал президент, там висели ракеты с дальностью 95 км, смысл выпускать их против россиян - против вертолетов", - сказал Романенко.

Военная помощь Запада

9 октября телеканал CNN со ссылкой на источники распространил информацию, что генерал Кристофер Каволи составил для Конгресса США список вооружений, которые можно предоставить Украине для более эффективной борьбы с РФ. В этот перечень вошли ракеты "воздух-земля" и защищенная система связи, которую использует НАТО, известная как Link 16. Эти системы, как считается, могли бы значительно улучшить способность Украины противостоять агрессии.

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