Ранее сообщалось, что Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года.

Первая партия самолетов Mirage 2000-5, которые Франция поставит Украине в начале следующего года, будет состоять из трех крылатых машин. Об этом сообщает французская экономическая и финансовая газета La Tribune.

"Франция поставит Украине три Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года", - пишет издание.

Как отмечает газета, эти самолеты смогут использовать, в частности, крылатые ракеты SCALP и бомбы Armement air-sol modulaire (AASM, A2SM или HAMMER). Это достаточно современное оружие, которое уже зарекомендовало себя в российско-украинские войне.

Видео дня

На одном из ранее представленных видео можно видеть, как украинские истребители МиГ-29 запускают бомбы AASM, под которые ранее адаптировали эти самолеты. В то же время носителями Storm Shadow/SCALP выступают украинские бомбардировщики Су-24.

Mirage 2000-5 - справка УНИАН

Mirage 2000-5 представляет собой относительно современную модификацию французского самолета Dassault Mirage 2000, который совершил первый полет в 1978 году.

Это одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения, который имеет низкорасположенное треугольное крыло. Всего построили более 600 таких самолетов различных версий.

Напомним, в июне стало известно, что Франция передаст Украине истребители Mirage 2000. Об этом сообщил ее президент Эммануэль Макрон. Количество истребителей тогда не назвали, однако эксперты сообщали, что общее количество Mirage 2000-5 в воздушных силах Франции составляет 27 самолетов.

Также ранее сообщалось, что Украина может получить до 20 истребителей Mirage 2000-5, однако затем эксперты пришли к выводу, что в реальности нашей стране могут передать даже меньше 12 таких самолетов.

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