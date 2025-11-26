Первый самолет Су-57 был принят на вооружение в 2020 году.

В стране-агрессоре России рассказали, сколько еще оккупанты могут эксплуатировать истребитель поколения 4++ Су-57. Речь о сроке в 20-30 лет – по крайней мере, такое заявление сделал начальник летной службы авиакомпании "Сухой" Сергей Богдан.

Представитель компании добавил, что несмотря на это, российский истребитель "все равно будет находиться на испытаниях", когда для него будет появляться новое вооружение. Издание Defense Express напомнило, что проект ПАК-ФА ("перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации") стартовал в 2001 году. В конце 2002-го российское правительство одобрило под него целевую программу.

"Макет самолета впервые показали в 2004 году, а первый полет первого летного прототипа Т-50-1 состоялся в начале 2010 года. Всего в рамках опытной партии было построено 10 прототипов", – говорится в материале.

Отмечается, что борт официально получил обозначение Су-57 в августе 2017-го, однако принятие его на вооружение ВС РФ откладывалось.

Первый самолет Су-57 был принят на вооружение в 2020 году, а в 2019 РФ заявляла о начале его серийного производства.

Истребитель Су-57: основные характеристики

Согласно данным из открытых источников, длина этого самолета составляет примерно 19,7-19,8 м, а размах крыла – около 14 м. Экипаж состоит из одного человека, а заявленная максимальная скорость борта составляет примерно 2 600 км/ч.

Российский Су-57 может нести ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля" и авиационные бомбы. В российско-украинской войне оккупационные войска РФ задействовали этот самолет во время воздушных атак по Украине ракетами Х-59.

А в июне 2024 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) поразило Су-57 на аэродроме Ахтубинск (Астраханская область РФ). Это был первый зафиксированный случай поражения Су-57 во время полномасштабной войны.

