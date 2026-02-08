Появилось видеоподтверждение передачи российских сверхсовременных истребителей Алжиру

В небе над Алжиром заметили экспортный вариант Су-57.

Российские истребители пятого поколения Су-57 в их экспортной версии заметили в воздушном пространстве Алжира. Соответствующее видео разместил пользователь сети X @Yahia532852879.

Отмечается, что это первые истребители этого типа в Алжире. Как пишет военный портал "Милитарный", рельеф местности и пустынные пейзажи подтверждают, что съемка происходила в африканском регионе. Эксперты также определили полную идентичность истребителя российскому самолету.

Как известно, еще с 2019 года Алжир вел с россиянами переговоры о закупке истребителей пятого поколения. Они стартовали на российском авиасалоне МАКС, где россияне представили экспортный вариант - Су-57Э.

Тогда же появились первые сведения о подписании контракта стоимостью около 2 миллиардов долларов на закупку 14 самолетов. Но реализацию соглашения постоянно откладывали из-за "технических проблем с освоением серийного производства в самой России и необходимости адаптации БРЭО под требования заказчика".

В 2023–2024 годах российские чиновники только намекали на наличие "иностранного заказчика", но не называли страну. Но в Алжире замечали подготовку инфраструктуры на авиабазах, в том числе строительство защищенных ангаров. Также в сеть просачивалась информация о подготовке алжирских пилотов в российских учебных центрах.

В 2025 году стало известно, что Россия передала иностранному заказчику два истребителя Су-57. Страну не называли, но вероятно, речь идет именно об Алжире.

Передача российских истребителей Алжиру - что известно

Напомним, что поставка российских современных истребителей Алжиру оживила дискуссию среди американских политиков о последствиях расширения военных отношений этой страны с РФ. Не исключается, что следствием станет введение американских санкций в отношении Алжира из-за военного сотрудничества с Россией.

