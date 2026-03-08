Starlink теперь можно купить дешевле, чем катушку оптоволокна для управления дронами

С такой проблемой столкнулись не только украинские, но и российские поставщики.

Спутниковый терминал Starlink стал дешевле катушки оптоволокна длиной в несколько десятков километров для ударных БПЛА в связи с повышением Китаем цен на оптоволокно в несколько раз. Об этом заявил директор компании VYRIY Алексей Бабенко во время стрима на "Милитарном".

Он рассказал, что в настоящее время применение оптоволоконного управления для ударных дронов с дальностью полета в несколько десятков километров немного потеряло актуальность.

"Ну, сейчас говорить об оптоволокне и перспективах увеличения катушек... Здесь такая история с оптоволокном: Starlink стоит примерно 18 000 грн. Оптоволоконная катушка на 35 км по новым ценам... Давай сейчас прикинем: это примерно 20 долларов умножить на 35 км - это 700 долларов. Только по цене волокна, без работы, без ничего, это примерно 30 000 грн. Дешевле поставить Starlink и не заморачиваться. Ну, типа и летать из кафешки в Киеве", - отметил Бабенко.

В "Милитарном" добавили, что в начале 2026 года китайские поставщики начали значительно повышать цены на оптоволокно. Тогда как более 60% мирового производства оптического волокна приходится именно на Китай.

"Цены выросли с 4-5 долларов за километр оптического волокна до 20, а иногда и до 30 долларов, поэтому производители дронов вынуждены выполнять уже взятые на себя контракты с убытками. С аналогичной проблемой столкнулись не только украинские поставщики, но и российские", - подчеркнули в материале.

По словам журналистов, такой всплеск спроса в 2025 году был связан с применением оптоволокна в FPV-дронах с управлением по кабелю длиной до 50 км и с быстрым расширением дата-центров для задач искусственного интеллекта.

"Так, в 2025 году Россия потребляла около 10,5% мирового объема оптоволокна - почти 60 млн км, тогда как ранее ее доля не превышала 1%. В ИИ-инфраструктуре все соединения между серверами с графическими процессорами осуществляются через оптические каналы, а крупные кластеры требуют десятков тысяч и даже миллионов километров кабеля", - объясняют в "Милитарном".

В отрасли оценивают, что напряжение на рынке может сохраняться как минимум до 2027 года. Во время дефицита поставщики переходят на 100% предоплату, а закупочная стоимость сырья растет кратно.

Как писал УНИАН, враг начал активно применять аналоги украинских "Вампиров" на Славянском направлении. По словам военных, последние несколько дней фиксируется активность вражеских средств поражения - для отвлечения внимания и невозможности эффективной разведки.

"Вместе с этим, противник пытается проникнуть в район обороны подразделений 81 оаембр. Враг исчерпал ресурс живой силы, об этом свидетельствует привлечение подразделений обеспечения к штурмовым и инфильтрационным действиям", - рассказали бойцы.

В то же время специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестов заявил, что РФ нашла альтернативу дорогим разведдронам и "забрасывает" ею фронт. Он отметил, что зенитные дроны Сил обороны на фронте очень мощные, и из-за этого враг терял дорогие БПЛА стоимостью в десятки тысяч долларов.

