Враг начал активно применять аналоги украинских 'Вампиров' на Славянском направлении

Захватчики исчерпали некоторые свои ресурсы, но обстановка в полосе обороны остается напряженной.

На Славянском направлении российские оккупанты начали активно применять аналоги украинских "Вампиров". Как сообщает 81-я отдельная аэромобильная Слобожанская бригада, в последние несколько дней фиксируется активность вражеских средств поражения - для отвлечения внимания и предотвращения эффективной разведки.

"Вместе с этим, противник пытается проникнуть в район обороны подразделений 81 оаембр. Враг исчерпал ресурс живой силы, о чем свидетельствует привлечение подразделений обеспечения к штурмовым и инфильтрационным действиям", - отметили в бригаде.

Отмечается, что обычно россияне используют ударные дроны-камикадзе типа FPV, барражирующие боеприпасы типа "Ланцет" и "Молния", однако "в последние несколько недель фиксируется использование тяжелых бомберов-гексакоптеров, которые визуально очень похожи на украинский "Vampire".

Так, зенитниками Horizon Group было уничтожено уже 5 таких целей, но не исключено, что противник продолжит наращивание этих средств.

"Хотя враг и исчерпал некоторые свои ресурсы, обстановка в полосе обороны остается напряженной из-за высокой активности вражеских БпЛА и артиллерии. Десантники ежедневно ведут ожесточенную борьбу, не допуская прорыва врага на данном участке фронта, и готовятся к более масштабным штурмовым действиям с применением тяжелой техники со стороны россиян", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее военнослужащий с позывным Гусь, пилот батальона беспилотников "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады рассказал, что украинские войска до сих пор находятся на севере Покровска и Мирнограда, сдерживая российских оккупантов от продолжения наступления на север и северо-запад.

По его словам, враг очень давит, в частности, на Гришино уже не первую неделю. Если оккупанты захватят Гришино и Родинское, то могут накапливаться там.

