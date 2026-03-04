ЕС создает систему связи, которая может превзойти Starlink: еврокомиссар раскрыл детали

По словам Кубилюса, никто не верил, что Европа сможет сделать что-то лучше американцев.

Система связи IRIS², начальный этап внедрения которой в Евросоюзе запланирован на 2029 год, технологически может быть лучше Starlink. Об этом в интервью Радио Свобода сказал комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Его спросили, существует ли в ЕС альтернатива спутниковой связи Starlink, которую сейчас Украина использует на передовой. Он признал, что ЕС несколько отстает в этом направлении.

"У нас есть очень четкий план – так называемая система IRIS², начальный этап которой запланирован на 2029 год. Некоторые эксперты говорят, что технологически она может быть лучше Starlink. Сейчас мы создаем GovSatCom, который объединяет имеющиеся правительственные ресурсы разных государств. Это дает возможность обеспечить по крайней мере защищенную связь для государств-членов", – сказал Кубилюс.

Он отметил, что для связи недостаточно только спутников – нужны еще и наземные приемники.

"И здесь мы снова немного отстаем, догоняем. Уже в следующем году планируем добавить к GovSatCom коммерческие коммуникационные услуги. Поэтому мы движемся в разных направлениях, но к одной цели", - подчеркнул он.

По словам Кубилюса, когда в ЕС создавали систему спутниковой навигации, никто не верил, что Европа сможет сделать что-то лучше американцев. Он считает, что сегодня Galileo в три раза точнее GPS, поэтому страны ЕС технологически сильны, но нужно больше времени, чтобы принять решение и начать развитие определенных проектов.

"Поэтому я не буду спорить с экспертами, которые говорят, что она может быть лучше Starlink. Прежде всего, мы планируем использовать квантовые технологии для шифрования сигналов, что означает значительно более высокий уровень безопасности и защищенности связи", - сказал еврокомиссар.

Он отметил, что сейчас для ЕС очень важно построить спутниковую систему.

"2029 год наступит очень быстро, наши планы амбициозны, и я абсолютно уверен, что мы это реализуем. А если она будет лучше Starlink, как говорят эксперты, мы будем еще более довольны", - подчеркнул Кубилюс.

Как сообщал УНИАН, еще год назад Европа предлагала создать собственную альтернативу системе спутниковой связи Starlink, владельцем которой является американский миллиардер Илон Маск. Тогда издание Financial Times писало, что такое решение могут принять после угроз США отключить связь в Украине.

В частности, в "Белой книге" Европейской комиссии по вопросам обороны говорилось о том, что Брюссель должен финансировать доступ украинских военных к услугам, которые могут быть предоставлены коммерческими провайдерами, базирующимися в ЕС.

Командир РДК (Российского добровольческого корпуса) Денис Капустин отмечал, что лишение возможности РФ использовать Starlink на территории Украины очень сильно повлияло на возможности российских оккупантов. По его словам, российские пленные признают, что отключение Starlink очень сильно повлияло на систему ведения боев, способы передачи сигнала.

