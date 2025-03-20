Эта ракета использует ту же пусковую установку, что и Р-360, но имеет новую систему наведения и инфракрасную головку самонаведения.

Несмотря на неудачную попытку Дональда Трампа убедить Владимира Путина согласиться на 30-дневное перемирие, Кремль, похоже, готов уменьшить атаки на энергетическую инфраструктуру. Это совпало с тем, что Украина испытала свою новую дальнобойную крылатую ракету "Нептун", нанеся мощный удар, пишет Politico.

В ночь на пятницу Украина успешно осуществила запуск первой крылатой ракеты большой дальности, которая поразила нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, расположенный в Краснодарском крае России, примерно в 1000 километрах от контролируемой Украиной территории. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар, на ликвидацию которого понадобилось три дня.

"После атаки киевского режима в ночь на 14 марта на нефтебазе загорелась цистерна с около 20 тыс. тонн бензина. На поверхности огонь охватил более тысячи квадратов, пожару присвоена четвертая степень опасности", - заявил губернатор Краснодара Вениамин Кондратьев.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешное испытание нового оружия: "Мы довольны результатами "Длинного Нептуна".

Удар по нефтеперерабатывающей отрасли России

Удары по нефтеперерабатывающим заводам становятся серьезной угрозой для российской экономики, поскольку нефть остается ключевым экспортным ресурсом страны. В последние месяцы украинские дроны уже наносили удары по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и насосным станциям, что, по сообщениям, вывело из строя около 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

"По сути, Путин тихо подтвердил Трампу, насколько наши глубокие удары наносят ущерб российскому энергетическому сектору. Это наш козырь", - отметил народный депутат Украины Роман Лозинский в Facebook.

Преимущества и ограничения крылатых ракет

Крылатые ракеты имеют существенные преимущества перед дронами. Они летят на скорости звука, что затрудняет их перехват, тогда как беспилотники значительно медленнее и легче для сбивания.

Однако такие ракеты не являются универсальным решением всех проблем.

"Одни только эти крылатые ракеты не могут изменить ход войны, даже если их будет в разы больше, чем сейчас. У нас есть опыт России, которая запустила по нам гораздо больше различных ракет, и мы работаем", - отметил Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований.

Он также подчеркнул необходимость развития ударного потенциала: "Но это не значит, что нам не нужно развивать ударный потенциал - как в контексте стратегической обороны сейчас, так и с точки зрения сдерживания в будущем".

Украина присоединилась к элитному клубу производителей крылатых ракет

Дальнобойный "Нептун" ставит Киев в один ряд со странами, имеющими передовые крылатые ракеты. Франция и Великобритания передали Украине Storm Shadow/SCALP, а Германия и Швеция владеют ракетами Taurus, хотя Киев их пока не получил. США также рассматривают возможность поставки JASSM, однако пока нет официальных сообщений об их передаче.

Украина развивает и другие виды вооружений. В прошлом месяце Владимир Зеленский представил турбореактивный беспилотник "Ад" с дальностью полета до 700 километров.

Эволюция "Нептуна"

Украина долгое время работала над модернизацией этой ракеты. Сначала Р-360 "Нептун" был создан как противокорабельная крылатая ракета с дальностью 300 километров и 150-килограммовой боеголовкой. Впервые его представили в 2015 году. Ракета базируется на советском Х-35, но с улучшенными характеристиками.

После начала полномасштабного вторжения "Нептун" доказал свою эффективность, в частности при уничтожении флагмана Черноморского флота РФ - крейсера "Москва" в 2022 году. Ракеты также использовались для ударов по другим морским целям и системам ПВО России.

Усовершенствованная версия - Neptune-MD или "Длинный Нептун" - уже применяется для ударов по наземным целям. Она использует ту же пусковую установку, что и Р-360, но имеет новую систему наведения и инфракрасную головку самонаведения.

"Новая украинская ракета, точный удар. Радиус действия - тысяча километров. Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным. Мы продолжаем работать, чтобы гарантировать безопасность Украины", - отметил Зеленский.

Будущее "Длинного Нептуна"

"Для меня сообщения об успехе "Длинный Нептун" выглядят достоверными", - заявил Белесков. Он пояснил, что Украина усовершенствовала систему управления ракетой, адаптировав программное обеспечение для наземных ударов, а также увеличила дальность ее полета.

Несмотря на свою эффективность, крылатые ракеты имеют и слабые места. Они медленнее баллистических ракет, имеют меньшие боеголовки и легче для перехвата.

Сейчас Украина активно работает над увеличением производства. По словам Зеленского, еще в ноябре было изготовлено около 100 ракет различных типов. Румыния также привлечена к производству "Нептунов" в партнерстве с Украиной.

"Финансирование со стороны ЕС помогло бы увеличить производство и дало бы Украине большую свободу действий - независимо от США", - резюмировал Белесков.

"Длинный Нептун": что надо знать

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине успешно прошла испытания и боевое применение новая ракета "Длинный Нептун". Детали характеристик ракеты он не назвал, однако отметил, что она способна преодолевать расстояние в 1000 километров.

По мнению авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, Украина могла бы уничтожить с помощью этой ракеты Крымский мост. Впрочем, это возможно только в случае комплексного применения, вместе с рядом других номенклатур вооружения.

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