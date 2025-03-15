Дальность ракеты - тысяча километров, сообщил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая украинская ракета "Длинный Нептун" прошла испытание и успешное боевое применение.

"Сегодня были доклады по нашей ракетной программе. Есть существенные результаты. "Длинный Нептун" прошел испытание и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция – тысяча километров. Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным. Продолжаем работать ради обеспечения украинской безопасности", - отметил он.

Судя по всему, речь идет о дальнобойной модификации украинской ракеты "Нептун".

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Ранее в Минобороны заявляли, что Украина возобновила и масштабировала серийное производство крылатых ракет Р-360 для комплекса "Нептун". Отмечалось, что модифицированные ракеты теперь способны поражать цели на большей дальности.

В конце 2024 года Зеленский упоминал о "Длинных Нептунах", говоря в целом об украинской ракетной программе:

"Что касается нашей ракетной программы. Многие уже запомнили, прежде всего россияне, наши украинские "Нептуны". Но мы сделали еще "Длинные Нептуны". Уже само название говорит о задачах. И уже есть первые поражения".

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