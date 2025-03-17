По мнению Храпчинского, Украине нужно объединиться с Европой для масштабирования производства таких дальнобойных ракет.

Новая украинская ракета "Длинный Нептун", которая прошла испытания и успешное боевое применение, является единственной в Европе такой дальнобойной ракетой класса "поверхность-поверхность".

Однако, как отметил в эфире телемарафона производитель средств РЭБ, бывший офицер воздушных сил Анатолий Храпчинский, для уничтожения такого объекта как Керченский мост нужен комплексный подход.

"Какое бы мы вооружение не брали, в любом случае надо комплексное выполнение боевых задач. Здесь кроме "Нептуна" будут задействованы и разведывательные беспилотники, и беспилотники, которые могут, например, уничтожить радиолокацию вражеской ПВО. Дополнительно могут быть использованы и надводные беспилотники. То есть, комплексный подход выполнения задач - главное", - сказал эксперт.

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По его словам, именно поэтому в Украине идет одновременное активное развитие наземных беспилотных, надводных, подводных, воздушных систем. То есть, путем комплексного подхода ВСУ смогут выполнять соответствующие боевые задачи. В то же время Храпчинский подчеркнул, что "Длинный Нептун" существенно улучшает возможности ВСУ, особенно на фоне уменьшения поступления западного оружия для нанесения ударов по территории РФ.

"Мы можем говорить о том, что сейчас это единственная ракета в Европе класса "поверхность-поверхность", которая работает на такое расстояние", - подчеркнул специалист.

По его мнению, Украина может предложить Европе объединить усилия для масштабирования производства "Длинного Нептуна". По словам Храпчинского, в перспективе речь идет о производстве нескольких десятков таких ракет в месяц, но, если объединить усилия с Европой, развернуть производство не только в Украине и найти дополнительное финансирование, производство может значительно возрасти.

Ракета "Длинный Нептун"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая украинская ракета "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение. По его словам, есть существенные результаты - новая украинская ракета нанесла точный удар. "Длинный Нептун" может бить на расстояние в тысячу км. В сети публиковали видео вероятного успешного применения "Длинного Нептуна". Не исключено, что именно он ударил по Туапсинскому НПЗ 14 марта.

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