'Мы не можем вести современную войну': эксперт прокомментировал появление 'Длинного Нептуна'

Современная война предусматривает удары по вражеским тылам, отметил Валерий Романенко.

Появление в Украине ракеты "Длинный Нептун" понемногу уравнивает возможности Киева с Москвой. Об этом заявил авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире "Radio NV".

"Современная война базируется не столько на танках, как на дальнобойных средствах высокоточного поражения. И если мы получим такую компоненту в наши ВС. Мы имеем танки, мы имеем хорошо обученную пехоту, артиллерию. Но мы не имеем длинной руки. Мы не можем уничтожать российскую инфраструктуру, мы не можем вести современную войну. Современная война - это война на уничтожение вражеской экономики, центров, складов и вражеских тылов в целом", - сказал Романенко.

Он добавил, что беспилотники не имеют такой боевой части, которая есть у ракет. Поэтому их появление в Силах обороны значительно увеличит возможности Украины для нанесения ударов в российские тылы.

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"То, что мы делали беспилотниками - это да. Хорошо, что у россиян много НПЗ и они горят. Ведь мощности наших беспилотников не хватало. Кроме того, россияне имели серьезную противовоздушную оборону. Если мы сейчас получим ракеты, которые значительно легче преодолевают ПВО. И главное, если они преодолели прифронтовую зону ПВО - из России они уже могут делать, что мы захотим. И если удастся нам массово, хотя бы десятки в месяц, выпускать эти ракеты. То у россиян желание прекращать войну увеличится в десять раз", - отметил Романенко.

"Длинный Нептун": что надо знать

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине успешно прошла испытания и боевое применение новая ракета "Длинный Нептун". Детали характеристик ракеты он не назвал, однако отметил, что она способна преодолевать расстояние в 1000 километров.

По мнению авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, Украина могла бы уничтожить с помощью этой ракеты Крымский мост. Впрочем, это возможно только в случае комплексного применения, вместе с рядом других номенклатур вооружения.

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