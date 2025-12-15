Dark Eagle имеет дальность полета 3500 километров и боеголовку весом 13,6 кг.

Во время визита в арсенал Редстоун в Алабаме министр обороны США Пит Хегсет объявил его новой штаб-квартирой Командования космических сил (SPACECOM). Именно там были представлены новые данные о гиперзвуковой системе Dark Eagle.

Как пишет The War Zone, Dark Eagle – это первое настоящее гиперзвуковое оружие, предназначенное для использования на передовой США. Такая же ракетная архитектура используется ВМС для запуска с моря в рамках системы оружия средней дальности обычных ракет быстрого удара (IRCPS).

Во время демонстрации армейских ракетных систем генерал-лейтенант Франсиско Лосано, директор по гиперзвуковым, управляемым энергетическим, космическим и быстрым закупкам, сообщил Хегсету, что Dark Eagle имеет дальность полета 3500 километров. Лосано также отметил, что ракета может поразить Москву из Лондона и Тегеран – из Катара.

Отмечается, что это не первое официальное заявление Пентагона о дальности полета Dark Eagle. Ранее сообщалось, что дальность полета оружия составляет не менее 1725 миль (2775 километров).

"Непонятно, изменились ли собственные данные армии в результате развития оружия и его испытаний, или предыдущая цифра была намеренно заниженной, что является распространенной практикой, когда речь идет об официальных показателях ракетных систем", – пишет издание.

Кроме того, The War Zone проинформировало, что другой офицер армии, рассказал Хегсету, что у Dark Eagle есть боеголовка весом менее 13,6 кг, что является относительно небольшим показателем для дальнобойного оружия. Офицер заявил, что боеголовка предназначена лишь для того, чтобы "выпустить снаряды", и что она может поражать площадь примерно такого же размера, как и парковка, на которой они стояли.

Офицер также отметил, что Dark Eagle способна преодолевать свою дальность менее чем за 20 минут.

Что еще известно о проекте Dark Eagle

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце аналитики Defense Express объяснили, что Dark Eagle – это менее официальное название проекта LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon – Дальнобойное гиперзвуковое оружие). И известно об этом проекте уже достаточно давно.

Разрабатывать новое оружие, по крайней мере официально, начали в 2018 году. После того, как Россию поймали на нарушении договора о ракетных системах среднего радиуса. Речь идет о создании агрессором крылатой ракеты 9М729 для ОТРК "Искандер" с дальностью 2,5 тысячи км, а также о разработке РС-26 "Рубеж", который, вероятно, стал прототипом печально известного "Орешника".

Dark Eagle разрабатывали для использования на подводных лодках и ракетных эсминцах и впервые запустили еще в 2017 году.

