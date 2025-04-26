Американцы разрабатывают сразу несколько концептуально разных гиперзвуковых систем.

Соединенные Штаты провели очередные испытания гиперзвуковой ракеты наземного базирования Dark Eagle, которую считают одним из ключевых элементов американской программы по созданию гиперзвукового оружия нового поколения. Об этом сообщает South China Morning Post.

Запуск осуществили с площадки Space Launch Complex 46 (SLC-46), которая расположена на Базе Космических сил США на мысе Канаверал (Флорида). В Пентагоне подтвердили проведение пуска, однако не предоставили деталей.

"Объединенная группа правительственных, научных и промышленных партнеров провела испытания по поручению Минобороны на полигоне на базе Космических сил на мысе Канаверал", - говорится в официальном заявлении.

Видео дня

По данным из открытых источников, Dark Eagle является гиперзвуковой ракетой класса "земля - земля" большой дальности, предназначенной для поражения стратегически важных объектов. Разработчик комплекса - американская компания Lockheed Martin.

Предполагается, что ракета развивает скорость М=5 (более 6100 км/ч) и может поражать цели на дальности примерно 2700 км. Стоимость единицы оценивается в 41 млн долларов.

Гиперзвуковое оружие США - другие разработки

Dark Eagle - не единственная гиперзвуковая ракета, которую разрабатывают США. Известно, например, что американцы хотят создать гиперзвуковое оружие воздушного базирования.

В прошлом году был представлен проект многоцелевой гиперзвуковой ракеты под названием Mako, которая предназначена для истребителя пятого поколения F-35.

Кроме того, в 2024-м США провели испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), проект которой ранее якобы был "отменен". Ее носителем выступает бомбардировщик B-52 Stratofortress.

Вас также могут заинтересовать новости: