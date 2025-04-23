По словам аналитика, этих танков может не хватить, если Британия будет участвовать в возможной войне.

Модернизация британских танков Challenger 3 свидетельствует о глубоких недостатках оборонной стратегии Великобритании, а именно недостаточное количество, медленные поставки, а также стратегическую несогласованность. Об этом пишет профессор международных отношений в колледже Макалестера в Сент-Поле Эндрю Лэтем для 19FortyFive.

"Модернизация только 148 танков является опасно недостаточной в эпоху, обозначенную российской агрессией в Европе. Танки все еще имеют большое значение, как продемонстрировала Украина, а ограниченным бронетанковым силам Великобритании не хватает массы, чтобы вести боевые действия или успокаивать союзников по НАТО", - подчеркнул эксперт.

Лэтем считает, что британская оборонная политика, которая характеризуется дорогостоящими платформами, однако минимальным количеством, подрывает доверие к ней.

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"Если Британия не возьмет на себя серьезные обязательства по восстановлению своих бронетанковых сил и промышленной базы, Challenger 3 останется лишь символическим - впечатляющим на бумаге, но неэффективным в реальной войне", - отметил профессор.

В чем проблема танков Challenger 3?

Эксперт напомнил, что по состоянию на апрель 2025 года Великобритания планирует модернизировать только 148 танков Challenger 2 до нового стандарта Challenger 3. По словам профессора, это количество является мизерным и рискованным.

"Еще хуже то, что программа Challenger 3 иллюстрирует все, что пошло не так в оборонной политике Британии: токсичную смесь политического уклонения, бюджетной анорексии, стратегической несогласованности и дисфункции закупок", - критикует автор материала.

Как отметил Лэтем, Британии не нужны тысячи танков, однако стране необходимо иметь столько техники, чтобы выдержать истощение, поддерживать союзников и сдерживать противников.

"А 148 танков просто не является такой массой. Они являются небольшим количеством сил и средств, замаскированных под сдерживание. По правде говоря, бронетанковые силы Британии сейчас являются чуть более чем символическим жестом", - отметил эксперт.

Аналитик подчеркнул, что сейчас опасность малого количества танков в Британии заключается в том, что война продолжается не только в Украине, а также есть угроза распространения конфликта на восточный фланг НАТО.

"Урок из Украины жестокий, но четкий: танки все еще имеют значение, и их нужно много. Их уничтожают. Они нуждаются в замене. И если Британия не планирует отсидеться в следующей большой войне - или не будет в ней второстепенным игроком - программа Challenger 3 полностью не соответствует действительности", - объяснил он.

Что не так с британской танковой армией?

Автор материала добавил, что сейчас ситуация такова, что Британия будет иметь меньше танков, чем Польша и Германия.

"Меньше, чем даже у Италии, чья позиция сухопутной силы уже давно стала запоздалой мыслью. И хотя британская армия любит ссылаться на "превосходство возможностей над количеством", в эпоху индустриальной войны эта мантра звучит все более пусто. Ни один серьезный специалист по оборонному планированию не будет утверждать, что Британия должна отвечать России танк на танк. Но они могут резонно спросить, почему одно из крупнейших государств НАТО имеет бронетанковые войска, меньшие по численности, чем многие члены Альянса второго уровня. Это не только вопрос закупок - это вопрос доверия", - проанализировал Летэм.

Кроме того, программа Challenger 3 отстает от графика поставок. По словам эксперта, такой график был бы приемлемым, если бы в мире не было войн, однако это не так.

"Фиаско с бронированной разведывательной машиной Ajax, например, продолжает преследовать планы модернизации армии. Другие устаревшие системы устаревают. И хотя обязательство Великобритании предоставить танки Украине заслуживает похвалы, оно лишь углубило дефицит в собственной армии", - написал аналитик.

Чем может закончиться участие Британии в возможной войне?

Лэтем спрогнозировал, что с такими возможностями, которые есть в стране, британский флот исчезнет, если война в Европе продлится дольше недели. Если конфликт будет длиться более месяца, то Британия вообще выйдет из боя.

"Существует еще более неприятная правда: Лондон до сих пор не приспособился к новой стратегической среде. Однополярный период после холодной войны закончился. Эпоха малых войн и большой риторики закончилась. Новый мир многополярный, опасный и жестоко материальный. Сила измеряется в произведенных снарядах, отремонтированных танках и развернутых батальонах, а не в глянцевых белых бумагах и пустых обзорах потенциала. Британии нужно заново изучить логику массы, выносливости и серьезности", - подытожил эксперт.

Другие интересные материалы о танках

Ранее эксперт назвал пять худших американских танков в истории. По его словам, в этот перечень вошли тракторный танк "Дистон", M3 Lee/Grant, M551 Sheridan, M3 Stuart и MBT-70.

В то же время оборонный обозреватель рассказал о пяти лучших танках Европы. В этот рейтинг попали такие танки, как Ariete (Италия), Оплот-М (Украина), Leclerc (Франция), Challenger 2 (Великобритания) и Leopard 2A7 (Германия).

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